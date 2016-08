Zell. Die RG Hausen-Zell hat bei ihrer Teilnahme an der Kampagne „Bewegung gegen Krebs“ und dem damit verbundenen Wettbewerb bundesweit aus 100 Teilnehmern den ersten Platz belegtt. „Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für die Krebsprävention in solch unerwarteter Weise belohnt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung der RG. Sie dürfen sich über einen Gutschein des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) im Wert von 5000 Euro bei der Firma Sport Thieme freuen. Dieses Geld wird für die Ausstattung des neuen Ringerraumes in der neuen Sporthalle in Zell verwendet. Die Preisverleihung findet im Zuge des Heimkampfes am 23. September in der Festhalle in Hausen statt. Eine Delegation der Deutschen Krebshilfe aus Bonn sowie des DOSB aus Frankfurt wird den Preis persönlich durch prominente Hand überreichen. Durch die regelmäßig aufgebauten Infostände und die vielen weiteren kleinen, aber kontinuierlichen Maßnahmen konnten die Ringer das Thema Krebsprävention in ihrem Vereinsumfeld zum Gesprächsthema machen. Vor allem die Tatsache, dass kontinuierliche Bewegung vielen Krebsarten vorbeugt, konnte diskutiert und vielleicht auch von dem ein oder anderen im Alltag umgesetzt werden. „Der erste Schritt zur Besserung ist bekanntlich ja die Bewusstwerdung des Problems“, heißt es.