Zell im Wiesental Älteste alt-katholische Kirche Baden-Württembergs steht in Zell

Zell (gd). Zwei Kirchen im Wiesental wurden vor 125 Jahren gebaut und eingeweiht: Am 3. Juli 1892 fand die Weihe der evangelischen Stadtkirche in Schopfheim statt, während seit dem 14. August desselben Jahres in Zell die alt-katholische Kirche den Alt-Katholiken zur Verfügung steht.

Beim ersten Vatikanischen Konzil am 18. Juli 1870 wurden Dogmen der römisch-katholischen Kirche, unter anderem die Unfehlbarkeit des Papstes, verkündet, was zur Trennung der später so genannten Alt-Katholiken von der römisch-katholischen Kirche und zur Gründung eigener Gemeinden führte. Somit bestehen die alt-katholischen Christengemeinden, die sich in der Schweiz Christ-Katholiken nennen, seit 145 Jahren in Deutschland. Genau 20 Jahre später erhielten die Alt-Katholiken in Zell und Umgebung eine eigene Kirche. Die Betreuung der Alt-Katholiken erfolgt seit über 30 Jahren von Bad Säckingen aus, wo Pfarrer Armin Strenzl seinen Sitz hat. Eine Besonderheit: Die alt-katholische Kirche in Zell ist die älteste und größte alt-katholische Kirche in Baden-Württemberg.

Das Kirchen-Jubiläum wurde am Sonntag als Eucharistie-Feier (Feier des Heiligen Abendmahls als Mittelpunkt des Gottesdienstes) begangen. Viele Christen verschiedener Gruppen waren anwesend. Ein Bläserquartett der Stadtmusik Zell und der Organist an der Walcker-Orgel aus dem Jahre 1892 zusammen mit den gesungenen Chorälen verliehen der Feier Glanz.

Bischof Matthias Ring predigte über die Geschichte von den „ungleichen Söhnen“ aus dem Matthäus-Evangelium und kam auf die Verschiedenartigkeit christlicher Gemeinschaften zu sprechen, für die aber immer Christus als Heiland im Mittelpunkt stehe. Im weiteren Verlauf der Jubiläumsfeier unterstrichen Pfarrer Frank Malzacher von der römisch-katholischen Gemeinde, aber auch Pfarrer Ulrich Henze von der evangelischen Kirche die Bedeutung christlicher Gemeinschaften verschiedener Prägung. Auch Bürgermeister Rudolf Rümmele gratulierte seitens der Stadt zum Jubiläum und unterstrich die Bedeutung des Anlasses.

In persönlichen Gesprächen kam man sich anschließend im Gasthaus „Löwen“ näher.