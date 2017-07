Zell im Wiesental „Alle Leute reden nur über die Tour“

Von Peter Schwendele

Seit dem 1. Juli treten die besten Radrennfahrer der Welt bei der 104. Auflage der Tour de France in die Pedale. Am morgigen Freitag startet die 19. Etappe in der Zeller Partnerstadt Embrun. Für den kleinen Ort in den französischen Alpen ist die Mitwirkung an dem traditionsreichen Radzirkus eine große Sache. „Die Stadt ist voll mit radsportbegeisterten Touristen“, berichtet Guillemette Mappus vom örtlichen Tourismusbüro.

Zell/Embrun. Fast alle Anfragen im Tourismusbüro drehen sich dieser Tage um den Klassiker des Radsports schlechthin, die Tour de France, schmunzelt Guillemette Mappus – und gibt gern Auskunft, wenn dann auch noch der Anrufer aus Deutschland vom Markgräfler Tagblatt anfragt, wie die Stimmung in der Stadt ist, bevor der Peloton in Embrun eintrifft. Rund 200 Topradler bestreiten in diesem Jahr die Tour de France, ihre Entourage umfasst bis zu 4500 Menschen.

Meist geht es in der eher beschaulichen, etwa 6200 Einwohner umfassenden Gemeinde im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur um die Sehenswürdigkeiten und die Landschaft rund um Embrun. „Aber zur Zeit reden alle Leute nur über die Tour“, sagt Mappus.

Für den Tourismus in der Stadt ist es ein Segen, dass die Tour in Embrun Station macht, weiß die Mitarbeiterin des Tourismusbüros. Die Hotels sind ausgebucht, ebenso wie die Campingplätze, die ganze Stadt ist voller Leben. Aber natürlich ist es nicht pures Glück, wenn man als Etappenort des größten Radsportevents der Welt ausgewählt wird. Die Städte müssen sich im Vorfeld beim Veranstalter, der Amaury Sport Organisation (ASO), für die Teilnahme bewerben – und der Status eines Tour-Orts wird auch nicht umsonst, sondern gegen bare Münze vergeben.

Am morgigen Freitag startet im Embrun die längste Etappe der „Tour der Leiden“, die nach 222,5 Kilometern in Salon-de-Provence enden wird. Am Sonntag wird das Rennen, das dieses Jahr in Düsseldorf begonnen hat, traditionell in Paris sein Ende finden.

Die Zeller Partnerstadt ist nicht zum ersten Mal Etappenort beim „Grande Boucle“. Bereits im Jahr 2013 fand zwischen Embrun und Chorges ein Zeitfahren statt, bei dem Christopher Froome, der aktuelle Tour-Führende, seinen Konkurrenten davonfuhr und sich so den Titel bei der 100. Austragung des Radsportklassikers sicherte.

Nach einem Durchhänger im Zuge der Doping-Skandale um die Jahrtausendwende ist der Radsport in Frankreich wieder obenauf. Guillemette Mappus: „Die Leute lieben die Tour de France, sie wollen die Show auf den Straßen sehen.“ Doch auch wenn die Tour in Frankreich ein ganz besonderes Ereignis darstellt und sich am Straßenrand immer wieder volksfestartige Szenen abspielen, nach Meinung von Mappus hat auch im Nachbarland König Fußball die Nase vorn.