Von Peter Schwendele

Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in einer Kampfabstimmung den 22. Oktober als Wahltermin für die Bürgermeisterwahl festgelegt hatte, setzte Bürgermeister Rudolf Rümmele mit einem einzigen leisen Satz einen Paukenschlag: „Ich werde den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses übernehmen.“ Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Amtsinhaber keine erneute Kandidatur anstrebt.

Zell. Am Beginn der Behandlung des Tagesordnungspunkts „Bürgermeisterwahl 2017“ hatte Rümmele wegen möglicher Befangenheit die Sitzungsleitung noch an seinen Stellvertreter Thomas Kaiser abgegeben und sich die Debatte um die Festlegung des Wahltermins aus der Distanz angehört. Zu diesem Zeitpunkt konnte man noch davon ausgehen, dass der 57-Jährige, der im Jahr 2001 erstmals an die Spitze der Stadt Zell gewählt worden war, eine dritte Amtsperiode anstrebt.

Nach der Gemeinderatssitzung sagte Rümmele auf Nachfrage des Markgräfler Tagblatts, seine Entscheidung sei erst in den jüngsten Tagen in enger Abstimmung mit seiner Familie erfolgt. Zwar gebe es noch viele Projekte, die in Zell in der nächsten Zukunft zu stemmen seien und deren Realisierung ihn reizen würde, doch dies werde in acht Jahren, nach einer erneuten Amtsperiode, nicht anders sein. Zudem sei im Privatleben in den vergangenen 16 Jahren einiges zu kurz gekommen. Insofern habe er sich entschieden, eine neue Richtung einzuschlagen. Er könne zwar zu seinen beruflichen Perspektiven derzeit noch nichts sagen, doch habe er viele Steckenpferde und es gebe bestimmte Sachthemen, die ihn „jucken“ würden. Im übrigen sei der Wunsch, nach einer gewissen Periode etwas Neues zu beginnen, ein gewisses Muster, das sich durch sein Leben ziehe, meinte der Noch-Rathauschef. In jedem Fall sei die Liste, was in diesem Jahr noch alles erledigt werden müsse, sehr lang, sagte Rümmele, dessen Amtszeit am 30. November abläuft.

Rümmeles Nachfolger wird am 22. Oktober gewählt, nicht, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, am 24. September gemeinsam mit der Wahl des deutschen Bundestags. Mit dieser Planung setzten sich die SPD und die CDU gegen die Vorstellung der Freien Wähler durch. Der Termin für einen eventuell notwendigen zweiten Wahlgang wird noch geprüft; in Frage kommen der 5. und der 12. November.

Für die SPD-Fraktion hatte Claudia Dolzer betont, dass es sich um zwei sehr wichtige Wahltermine handle. Beiden könne man besser Rechnung tragen, wenn man sie getrennt durchführen würde. Auch für die jeweiligen Wahlkämpfe sei eine Trennung der bessere Weg. Für die CDU schloss sich Klaus Wetzel dieser Einschätzung vollumfänglich an.

Die Freien Wähler argumentierten dagegen ähnlich wie die Verwaltung mit dem Hinweis, dass durch eine Zusammenlegung der beiden Wahlen Kosten gespart werden können. Es war von 2700 Euro die Rede. Außerdem meinte Andrea Friedrich, dass die Wahlbeteiligung leiden werde, wenn die Bürger zu schnell hintereinander mehrmals zur Urne gebeten werden.

Mit 13 Ja-Stimmen (bei vier Gegenstimmen der Freien Wähler) gab es am Ende eine klare Mehrheit für den Wahltermin 22. Oktober.

Die übrigen Regularien der Wahl – etwa den Beginn der offiziellen Stellenausschreibung oder die genaue Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses – sollen in der nächsten beziehungsweise übernächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Zumindest der Vorsitz des Gemeindewahlausschusses (Bürgermeister als Nicht-Wahlbewerber kraft Amtes) ist aber durch Rudolf Rümmeles Ankündigung bereits geklärt. Wobei sich der Noch-Rathauschef eine Variante offen lassen wollte: „Wenn sich nur ´Trumps` in Zell bewerben, trete ich doch noch einmal an.“ Das gebiete sein Verantwortungsgefühl für die Stadt, sagte er dem Markgräfler Tagblatt.