Nachrichten-Ticker

00:00 US-Abschottungspolitik beunruhigt Anleger

New York - Die Abschottungsstrategie der neuen US-Regierung hat die Wall Street merklich belastet und den Dow-Jones-Index wieder unter die Marke von 20 000 Punkten gedrückt. Verschreckt hatte die Anleger vor allem das Einreiseverbot des neuen US-Präsidenten Donald Trump für Menschen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern. Der Dow schloss mit einem Minus von 0,61 Prozent bei 19 971,13 Punkten. Der Eurokurs stabilisierte sich. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0698 US-Dollar.

23:58 Demonstration in Großbritannien gegen US-Einreiseverbot

London - Zehntausende Menschen haben in mehreren Städten in Großbritannien gegen das umstrittene US-Einreiseverbot demonstriert. Vor dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street versammelten sich Tausende mit Schildern und Bannern. Sie forderten Premierministerin Theresa May auf, sich deutlicher von der Einreisepolitik des US-Präsidenten Donald Trump zu distanzieren. Auch im britischen Parlament rief Trumps Dekret heftigen Widerspruch hervor. Die Abgeordneten kamen am Abend spontan zu einer außerordentlichen Debatte zusammen.

23:21 RBB: Müller verlässt voraussichtlich Flughafen-Aufsichtsrat

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gibt nach RBB-Informationen unter bestimmten Bedingungen voraussichtlich den Vorsitz im Aufsichtsrat für den Hauptstadtflughafen BER auf. Voraussetzung sei, dass seine Koalitionspartner statt Senatoren "nur" Staatssekretäre in das Gremium entsenden. Grüne und Linke sind laut RBB bisher nicht bereit, Senatoren in den Aufsichtsrat zu schicken. Damit wäre Müller dort der prominenteste Politiker, der für weitere mögliche Pannen an dem Milliardenprojekt verantwortlich gemacht werden würde. Das wolle er vermeiden, hieß es in dem Beitrag.

23:17 Obama mischt sich in politische Debatte in den USA ein

Washington - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich in der politischen Debatte zurückgemeldet. Es gehe ihm ans Herz, wie viele Menschen sich derzeit bei Demonstrationen und in Sozialen Netzwerke für politsche Werte, Demokratie und den Schutz der Verfassung engagierten, heißt es in einer Mitteilung seines Sprechers. Darin kritisiert Obama nicht direkt den Einreisestopp für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern. Er sei aber fundamental dagegen, Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Religion zu diskriminieren, heißt es in der Mitteilung.

22:12 Hannover 96 neuer Zweitliga-Tabellenführer

Hannover - Hannover 96 hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Niedersachsen gewannen am Abend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 und zogen am VfB Stuttgart und an Eintracht Braunschweig vorbei auf Platz eins. Vor 28 800 Zuschauern ließ Hannover über weite Strecken zwar Erstligaformat vermissen. Dennoch reichte es, um dem neuen FCK-Coach Norbert Meier den Einstand zu vermiesen. Uffe Bech erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer für die 96er.