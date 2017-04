Zell im Wiesental Auf das Berufsleben vorbereiten

Erneut erlebte die Montfort-Realschule (MORZ) in Zell bei ihrem „Tag der offenen Tür“ am Samstag einen regen Besucherandrang.

Zell (ue). Bereits vor der offiziellen Öffnung um 10 Uhr waren zahlreiche Eltern in Begleitung ihrer Kinder am Eingang der Schule erschienen. Für viele stellt sich die entscheidende Frage, welche Schule ist für mein Kind am besten geeignet? Bei der richtigen Wahl der weiterführenden Schule handelt es sich um eine in die Zukunft gerichtete Weichenstellung. Für viele war daher der „Tag der offenen Tür“, zu dem die Schulleitung der MORZ sowie die Lehrkräfte und nicht zuletzt die „Morzianer“ eingeladen hatten, hilfreich und richtungsweisend.

Die Hauptzielgruppe, so machte Konrektor Hermann Lederer klar, sind gerade die Grundschüler und ihre Eltern, die auf der Suche nach der passenden weiterführenden Schule für ihr Kind sind. Der gewährte Blick in den Alltag der Schule machte deutlich, wie der Unterricht durch Lernen im Lernverband mit Hilfe zusätzlicher Lernbegleiter und Fach-Coaches individuell und differenziert für die Schüler an der MORZ gestaltet wird.

Besonders großen Wert legt die Montfort-Realschule auf eine gezielte Lebensplanung ihrer Schüler. Dazu zählt in erster Linie die Berufsorientierung, mit der die Schüler intensiv auf das Leben nach der Schule vorbereitet werden. In den Vordergrund gerückt wurden dieses Mal vor allem die Fachbereiche an der MORZ, die Bezug auf Bereiche des täglichen Lebens nehmen. Dazu gehören das Technikzentrum, der Französischunterricht und das neue Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES). Dabei lernen die Schüler nicht nur, sich gesund und richtig zu ernähren, sondern auch, ökologisch und auch ökonomisch mit dem wichtigen Gut Lebensmittel umzugehen, erklärte Fachlehrerin Elsa Fleig.

Für diesen Unterricht steht den Schülern eine modern eingerichtete Küche zur Verfügung. Wahlwiese bietet die Montfort-Realschule als zusätzliche Fremdsprache neben Englisch auch Französisch an. Der Unterricht, so Fach-Pädagogin Sylvia Gürtler, führt zu einem zweiten Fremdsprachenabschluss an der Schule.

Bei vielen Besuchern heiß begehrt war auch der Blick in das Technikzentrum der MORZ, wo man sich von den Fachlehrern Armin Wolf, Annette Adelbrecht-Strohmeier sowie Hannah Falkenberger und Jürgen Lerche die diversen Ausstattungen erklären lassen konnte und dabei auch selbst aktiv werden durfte. Gleiches galt auch für die Druckerwerkstatt, in der sich – besonders die kleinen Besucher – ihre Druckmotive selbst anfertigten konnten.

Natürlich interessierten sich die Besucher auch für die neue Kletterwand und die neu gestaltete Stadt- und Sporthalle. Dort lieferten sich Schülerinnen gegen Lehrer an diesem Tag ein spannendes Fußball-Duell.

Die MORZ pflegt intensive Kontakte mit zahlreichen Kooperationspartnern in der Wirtschaft. Damit ist die MORZ ein kompetenter Partner, wenn es darum geht, künftige Fachkräfte auf ihr späteres Berufsleben vorzubereiten.