Zell im Wiesental Azubi-Einführung auf der Hütte

Zell. Anfang September starteten bei der Firma Mahle in Zell acht Auszubildende und zwei DHBW-Studenten ihre Ausbildungen, die zwei, drei oder sogar dreieinhalb Jahre dauern werden.

Nichtsdestotrotz ist die Firma schon jetzt wieder auf dem Weg, die Berufsstarter des kommenden Jahres zu suchen. Wer Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Elektroniker, Werkstoffprüfer oder Bachelor of Engineering in der Fachrichtung Maschinenbau werden will, kann sich bereits bewerben.

Für die Berufsstarter 2017 gab es in diesem Jahr bei Mahle wieder eine „Azubi-Einführungswoche“, bei der auch der Spaß nicht zu kurz kam. Bereits im Juli waren die neuen Auszubildenden und Studenten mit ihren Eltern zu einer Betriebsbesichtigung eingeladen worden. Am ersten „Arbeitstag“ ging es dann für die Auszubildenden und Studenten ins Skiheim des SC Öflingen in Todtmoos-Weg. Dort bekamen sie erste Unterweisungen und Informationen über das Unternehmen und die Ausbildung. Am zweiten Tag standen zum Kennenlernen viele Teamspiele auf dem Plan.

Am dritten Tag kamen dann auch die Auszubildenden und Studenten aus den anderen Lehrjahren auf die Hütte. Nach einer gegenseitigen Vorstellung sorgten weitere Teamspiele, Unterweisungen und ein Seminar zum Thema Sucht für den nötigen Input. Zwei externe, erfahrene Trainer schulten die Berufsstarter in Sachen Sucht und Suchtprävention. Aufgelockert wurde das Thema durch viele erlebnisorientierte Interaktionen.

Am Mittwoch klang der Tag bei einem Grillfest aus. Hinzu kamen auch die Absolventen des Jahrs 2017, denen in diesem Rahmen noch ein Geschenk für den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung überreicht wurde.

Am vierten Tag stand für alle Azubis, Studenten und Ausbilder ein Ausflug an. Mit dem Bus ging es von Todtmoos nach Leibstadt. Von dort aus fuhren alle mit dem Kanu nach Murg, wobei der Spaßfaktor nicht zu kurz kam.