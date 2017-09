Zell im Wiesental B 317: Impulse von unten nötig

Während die eigentlichen Punkte der Tagesordnung – der Neubau einer privat genutzten Backstube sowie das Errichten eines Ziegenstalls mit den dazugehörenden Lagerflächen für landwirtschaftliche Maschinen – im Atzenbacher Ortschaftsrat rasch abgehandelt waren, wurde unter dem Punkt Verschiedenes über die Themen diskutiert, die offenbar vielen Bürgern im Dorf unter den Nägeln brennen.

Zell-Atzenbach(ue). Dazu zählt aus Sicht von Ratsmitglied Hubert Kiefer vor allem die fehlende Ortsumfahrung.

B 317-Ortsumfahrung

Während im vorderen Wiesental hierzu bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden, ist das Thema Ausbau der B 317, wie er betonte, neuerdings auch im oberen Wiesental wieder ein Thema. Kiefer erinnerte daran, dass es vor vielen Jahren in Atzenbach ebenfalls schon Pläne für eine Umfahrung gab. Im Gespräch war damals neben der so genannten Südtrasse entlang der Wiese auch eine Tunnellösung. Inzwischen ist es jedoch ruhig geworden, was dieses Vorhaben betrifft.

Nach wie vor ist Atzenbach ein Nadelöhr an der B 317 im oberen Wiesental. Aus diesem Grund wäre eine wohl durchdachte und für die Anwohner akzeptable Lösung der Verkehrssituation heute dringender denn je nötig, so die einhellige Meinung der Räte. Zur Begründung wurde die starke Zunahme der Fahrzeuge, darunter sehr viele Lkws, die täglich durchs Dorf rollen, angeführt.

Für die Lösung des Problems komme nur eine Umfahrung in Frage, hieß es. Als bevorzugte Variante wird hierbei die Tunnellösung gesehen. Zwar wurden in der Vergangenheit bereits einige Straßenverbesserungen im Ort durchgeführt, die in erster Linie der Sicherheit dienen, wie etwa die Erneuerung der Fahrbahndecke, die Verbreiterung der Bürgersteige sowie eine neue Ampelanlage mit Fußgängerüberweg auf Höhe der Grundschule. Jedoch ist das eigentliche Problem aus Sicht der Ortschaftsräte damit nicht gelöst. Auch das Einführen einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer, wie sie derzeit für Atzenbach im Gespräch ist, kann aus Sicht der Ratsmitglieder die Problematik auf Dauer nicht beseitigen.

Wichtig, so war man sich am Ratstisch einig, sind daher die nötigen Impulse von unten, um das wichtige Thema nach oben an die zuständigen Behörden weiterzugeben.

Feuerwehrgarage

Wie Ortsvorsteher Bernhard Karle bekannt gab, ist die Planung für die neue Feuerwehrgarage derzeit in Arbeit. Laut Karle sollen die Pläne bis 30. September vorliegen. Ebenfalls in trockenen Tüchern seien die Zuschüsse, die für das Vorhaben bereitgestellt werden. Zusammen mit der Errichtung des Feuerwehrhauses soll auch das gewünschte Vordach sowie das Anbringen von Sicherheitsgeländern an den Treppenabgängen der Halle erledigt werden. Ferner kündigte Karle an, man werde nach Fertigstellung der Garage auf dem benachbarten Spielplatz einen neuen Kletterturm für Kleinkinder aufstellen.

Angelika Sprich wies noch darauf hin, dass die Hallenküche inzwischen völlig veraltet sei und daher auch nicht mehr den erforderlichen Hygienevorgaben entspreche.