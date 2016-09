Zell (hjh). Die guten Geister des Textilmuseums werben um Reisegruppen und suchen Weber, die in der Lage sind, die alten Webstühle und Maschinen im Textilmuseum zu bedienen. Beim Besuch der Teilnehmer an der CDU-Tour de Zell kurz vor dem Zieleinlauf lobte Thomas Döbele die ehrenamtlichen Bemühungen zahlreicher engagierter Mitglieder des Fördervereins, die sich zunehmend auszahlen. Über 3000 Besucher zählte das Museum in diesem Jahr, „Tendenz weiter steigend“, sagte Döbele, der unter den begeisterten Gästen des Hauses sehr viele Schweizer begrüßen, aber auch ganze Schulklassen willkommen heißen darf, die im Museum ihre Klassentreffen organisieren.

Natürlich will sich Thomas Döbeles Team auf den Lorbeeren nicht ausruhen. In diesem Jahr habe der Verein 260 Busunternehmen angeschrieben und Führungen durch das geschichtsträchtige Gebäude angeboten, weil sich die prima rechnen und wesentlich lukrativer sind als der Verkauf von Einzelkarten zu den normalen Öffnungszeiten des Museums, das mit Eberhard Färber (München) und Peter Köchlin (Basel) nach wie vor zwei unverzichtbare Gönner und Förderer zur Seite hat.

Trotz allem aber schwimmt leider noch immer ein dickes Haar in der Vereinssuppe: Es fehlt an aktiven Helfern, an Menschen, die in der Lage sind, die alten Maschinen vorzuführen, die Freude am Spiel mit Schiffchen, Spulen, Garn und Schussfaden haben und damit dazu beitragen, die Vergangenheit der Textilindustrie in der Schwanenstadt lebendig zu halten.

Nächste Station der Tour war Bernd Schneiders Neubau in der Schönauer Straße. Sieben „bezahlbare“ Eigentumswohnungen à 108 Quadratmeter sind dort im Bau, und alle – so Schneider – sind inzwischen verkauft. Für den CDU-Ortsverband ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerungszahlen wieder zunehmen und dass großer Bedarf an familiengerechtem Wohnraum und wohl auch Wohneigentum vorhanden ist. Die Stadt müsse die Zeichen nicht nur im Zentrum, sondern auch in den Ortsteilen erkennen und handeln, ehe es junge Familien in andere Städte zieht – oder treibt, hieß es auf der Baustelle.