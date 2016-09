Das erste Bauprojekt der Baugenossenschaft Zell seit 40 Jahren hat konkrete Gestalt angenommen: Am Donnerstag konnte Richtfest für das Gebäude in der Liebeck, das auf 900 Quadratmetern zwölf Wohnungen bieten wird, gefeiert werden. Im Mai oder Juni 2017 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Zell. Peter Wassmer, Geschäftsführer und Vorstand der Baugenossenschaft Zell, begrüßte auf der Baustelle Handwerker, Planer, Architekten sowie alle anderen am Bau Beteiligten und bedankte sich für die tatkräftige Mithilfe an dem Projekt. Er erinnerte daran, dass der bisherige Bauverlauf unter erschwerten Witterungsbedingungen stattgefunden hatte. Die Baugrube habe eine zeitlang eher einem Schwimmbad geglichen und auch beim Hochziehen des Rohbaus hätten gefühlt 90 Prozent der Arbeiten im Regen stattgefunden. Das Dach dagegen konnte in den letzen Wochen bei bestem Sommerwetter errichtet werden.

Mit gewisser Verzögerung nahm dann Zimmermann Hans-Dieter Eichin den Richtspruch vor, holte Gottes Segen ein und ließ in der Hoffnung, dass Scherben Glück bringen, ein Glas auf dem Baugrund zerschellen.

„Nach einem langen Weg kann man jetzt erkennen, was es werden soll“, sagte Geschäftsführer Wassmer mit Blick auf den Rohbau. Am Anfang habe ein „kleiner Architektenwettbewerb mit interessanten Entwürfen“ gestanden. Die Entscheidung für den Abbruch des alten Gebäudes und einen Neubau sei nicht einfach gewesen und habe mehrere Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat in Anspruch genommen.

Auch für ihn selbst bedeute das im Februar begonnene Projekt einen besonderen Schritt, führte Peter Wassmer aus, da er zum einen in dem alten Gebäude aufgewachsen sei, zum anderen aber das Neubauvorhaben von Anfang an befürwortet habe. Da er selbst erst dreieinhalb Jahre für die Baugenossenschaft tätig sei, „ist es für mich eine Bestätigung des eingeschlagenen, teils holprigen Wegs“.

Nicht ohne Stolz verwies Wassmer darauf, dass die Baugenossenschaft erstmals seit vier Jahrzehnten wieder ein Bauprojekt realisiert. Und zwar ein notwendiges. Denn auch in Zell ist Wohnraum gesucht. Für die zwölf neuen Wohnungen (vormals zehn) gibt es bereits rund dreißig Interessenten, wie Wassmer und Vorstand Thomas Dietsche anmerkten. Die von vielen prophezeite Landflucht habe sich jedenfalls bisher noch nicht bemerkbar gemacht, meinte Wassmer. Vielmehr habe man Grund zur Annahme, „dass die Wohnungsnachfrage auch im ländlichen Raum mit Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz nicht so schnell nachlassen wird“.

Vage Pläne hegen die Baugenossen insofern auch bereits für die beiden benachbarten Altbauten, die ebenfalls aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen, wie Wassmer und Dietsche am Rande des Richtfests sagten. Denkbar wäre, auch diese beiden, in der Substanz nicht mehr allzu hochwertigen Gebäude mittelfristig abzureißen und stattdessen Neubauten zu errichten. „Noch ist das allerdings Zukunftsmusik“, meinte Thomas Dietsche.

Nach dem offiziellen Teil ließ man sich zu Speis und Trank im Rohbau nieder.