Zell. Die Jugendfeuerwehr Zell will junge Menschen dem Traum vom Feuerwehrmann näher bringen. Kinder von sechs bis neun Jahren können in der Kindergruppe Teil der Feuerwehr werden. Mit Spiel und Spaß werden hier Feuerwehrthemen vermittelt. Die Kindergruppe trifft sich freitags von 16 bis 17 Uhr, 14-tägig am Gerätehaus Zell (nächste Probe: 3. Februar).

Für Jugendliche von zehn bis 17 Jahren gibt es die Jugendgruppe. Dort ist das Ziel, die Leistungsspange der deutschen Jugendfeuerwehr zu erreichen. Vermittelt werden die Grundsätze Retten, Bergen, Löschen und Schützen. Die Jugendgruppe trifft sich mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr, 14-tägig (nächste Probe: 25. Januar). Jugendliche aus Atzenbach, Mambach, Pfaffenberg und Riedichen treffen sich am Gerätehaus in Atzenbach, Jugendliche aus Gresgen, Adelsberg und Blauen treffen sich am Gerätehaus in Gresgen, Jugendliche aus Zell treffen sich am Gerätehaus in Zell.

Weitere Infos per E-Mail an stadtjugendwart@jugendfeuerwehr-zell.de oder im Internet unter www.jugendfeuerwehr-zell.de.