Gespickt mit Superlativen, zog Präsident Peter Mauthe beim traditionellen Heringsessen der Fasnachtsgesellschaft Zell am Mittwochabend eine positive Bilanz der in diesem Jahr ob des 390-jährigen Jubiläums besonders ausgiebigen Fasnachtssaison: „Es war eine richtig schöne Fasnacht, auf die wir Zeller einmal mehr stolz sein können.“

Zell (jab). Bereits zum zweiten Mal bewährte sich die „Spassi“ mit ihrem besonderen Ambiente als idealer Aufführungsort für einen „herrlich-tollen Ölfde-Ölfde“, befand Mauthe. Zu beklagen gab es einzig ein Luxusproblem: Die Karten gingen im Vorverkauf derart schnell – innerhalb eines halben Vormittags – weg, dass noch nicht einmal der Anhang des (bis dato ja geheimen) Hürus mit von der Partie gewesen wäre; durch gewiefte Um-Bestuhlung hab man′sie dann doch noch „ane brocht“.

Ein „toller Erfolg“ war das Freundschaftstreffen anlässlich 390 Jahre Zeller Fasnacht am 21. und 22. Januar. Die Aufführungen auswärtiger Zünfte am Samstag hätten einen lebhaften Eindruck von der Fasnacht anderswo gegeben. Am Sonntag dann habe man eine tollen Umzug erlebt. Zudem gab′es mit dem Narrenbaumstellen durch die Schönauer Narrenzunft und einer Narrenmesse zwei schöne Neuerungen.

Gute Stimmung, guter Besuch und ideenreiche Hürus­empfänge nannte Mauthe als wichtige Stichworte mit Blick auf die Chappeobende der Vogteien. Leidlich zufriedenstellend sei der Verkauf der Fasnachtszittig, der sich seit einigen Jahren bei etwa 1000 Exemplare einpendle. Absolut ausverkauft hingegen waren die Plaketten, die sehr wichtig für die Finanzierung der Umzüge seien. „Viele Teilnehmern, kaum Zuschauer“, lauteten die Kennzahlen für den Glunkiumzug am vergangenen Donnerstag. Gut besucht war die anschließende Proklamation.

Positiv auch Mauthes Resümee angesichts der zweiten Fasnachtssaison ohne Halle: „Wir müssen richtig dankbar sein, dass wir diese Chance bekommen haben“, so Mauthe: Mit der dadurch angestoßenen Umorientierung in Richtung Straßenfasnacht sei man auf einem guten Weg. Auf die Außenveranstaltungen habe man wegen der schlechten Wettererfahrungen zwar verzichtet, die Bälle aber hätten sich zu stimmungsvollen, gut besuchten Anlässen entwickelt.

Der unbestrittene Höhepunkt dann war der eigentliche Umzug, der – von wahren Menschenmassen bestaunt – am Sonntag und am Montag durchs Städtchen marschierte. Mauthe zeigte sich nach wie vor beeindruckt vom nachgerade „phänomenalen Wagenbau“ der Zeller Vogteien. Die Altbadische Vogtei Gresgen sei absoluter „Sieger der Herzen“ gewesen. Doch auch allen anderen gebühre die volle Anerkennung. Das Wetterglück am Sonntag und Montag setze dem ganzen die Krone auf: „Es war einfach Bombe.“

Richtig schade sei es gewesen, dass der Kinderumzug am Dienstag ins Unwetter geraten sei. Auch Altwiiberrenne und anschließende Fasnachtsverbrennung litten darunter.

Einzig die Altwiiberfasnacht am Dienstagabend in den Beizen hat in den Augen des Präsidenten ob des mauen Besucherzuspruchs das Zeug zum Sorgenkind, das es wiederzubeleben gelte. Wie dem auch sei: Bei denen, die da waren, gab′es einen emotionalen Abschied von der Fasnacht, „mit vielen echten Tränen“. „Das zeigt, mit wie viel Herzblut die Fasnacht hier gelebt wird“, so Mauthe.

Wichtiger Aspekt schließlich: Die Fasnacht sei absolut friedlich verlaufen: „Es gab keinerlei negative Vorfälle, und die Sicherheitsdienst hatten chillige Abende“.

Abschließend hob Mauthe zum großen Rundum-Dankeschön an alle Beteiligten an: „Didi, du bisch e super Hürus gsi!“ „Es macht richtig Spaß mit dir als Präsident“, schickte Vizepräsident Rudiger den Dank am Mauthe postwendend zurück. Und auch Thomas Kaiser fand als Bürgermeister-Stellvertreter höchste Lobesworte: „Danke für eine ganz tolle Fasnacht“. Helmut Mond schloss sich im Namen des Fördervereins Fasnachtshaus an.

Selig zeigte sich schließlich auch der scheidende Hürus selbst: „Es war eine grandiose Fasnacht, eine wunderschöne und unvergessliche Zeit“. In den letzten Tagen „hätte ich ganz Zell umarmen können“, schwärmte Didi us de Kirchstroß. Zumindest bei der Hälfte – dem weiblichen Teil – habe er das ja durchaus geschafft, schallte es prompt zum Hürus zurück. Didis ganz besonderer Dank ging an sein Gefolge, das rund um die Uhr für ihn gesorgt habe.

Mit Blick auf seine „legendäre (Nicht-)Rede am Ölfde-Ölfde“ verwies der Hürus darauf, dass er vom Jubel beim Einmarsch absolut überwältigt gewesen sei: „Ich konnte einfach nicht mehr klar denken“. Ein Zustand, vor dem man bitte auch den nächsten Hürus warnen solle: „Es passiert was mit einem in dem Moment“.