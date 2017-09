Zell im Wiesental Die AfD bereitet vielen große Sorge

Klaus Wetzel (Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Zell): „Es ist toll, dass Armin Schuster sein Direktmandat verteidigen konnte, wenn wir auch insgesamt mit einem besseren Ergebnis gerechnet hätten. Sicher nervt es uns, dass die AfD, die ja eigentlich kein Programm hat, so viele Stimmen bekommen hat. Damit müssen wir uns auseinandersetzen in den kommenden vier Jahren. Hauptsächlich geht es hier um die Flüchtlingspolitik. Bei vielen Menschen ist Angst geschürt worden. Dabei stellt sich die Frage, was wir eigentlich für Alternativen haben. Klar ist, dass wir viel mehr tun müssen, um die Fluchtursachen in ärmeren Ländern zu beheben. Persönlich glaube ich, dass es zu einem gewissen Rechtsruck in der CDU kommen wird, denn es gibt viele Mitglieder, die den Kurs von Angela Merkel nicht mehr mitgehen wollen.“

Rainer Sütterle (Vorsitzender der SPD Zell/Oberes Wiesental): „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch weiter abstürzen könnten. Die SPD hat klar verloren, aber auch die Regierung insgesamt hat 13 Prozent abgeben müssen. Ich finde es gut, dass wir jetzt in die Opposition gehen; das ist der richtige Weg. Die AfD hat mit dem Flüchtlingsthema Ängste in der Bevölkerung geschürt. Aber diese Partei hat weder Lösungen noch ein Programm. Vermutlich haben sie viele Menschen aus Frust gewählt. Man muss sich jetzt intensiv mit der AfD auseinandersetzen. Mein Respekt gilt unserem Kandidaten Jonas Hoffmann, der einen tollen Wahlkampf gemacht hat. Ich hoffe, dass er weitermacht und in vier Jahren wieder zur Verfügung steht.

Hartmut Schwäbl (Vorsitzender des Grünen-Ortsverbands Oberes Wiesental): „Es war ein toller Wahlkampf mit unserem Kandidaten Gerhard Zickenheiner. Die Stimmung war sehr gut und wir können hier mit unseren Ergebnissen sehr zufrieden sein. Sorge macht mir das Erstarken der AfD. Dass jetzt Nazi-Gedankengut in den Bundestag einziehen wird, finde ich schrecklich. Viele wählen die AfD aus Protestgründen, aber das ist ein gefährliches Spiel, denn viele dieser Leute sind nicht so demokratisch wie sie sich bisweilen geben. Es ist wichtig, dass die Demokraten jetzt zusammenstehen, damit die Zahlen für die AfD schnell wieder zurückgehen.“

Gerhard Rümmele (Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Zell): „Angesichts des FDP-Ergebnisses bin ich guter Stimmung. Schön auch, dass wir mit Christoph Hoffmann jemanden von hier nach Berlin entsenden können. Eine Jamaika-Koalition könnte ich mir durchaus vorstellen. Was mich betrübt, ist das AfD-Ergebnis.“