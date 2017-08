Zell im Wiesental Die gesteckten Ziele erreicht

Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft für Recurve-Bogenschützen im Freien konnte Ute Rapp von der Schützengesellschaft (SG) Zell in der Damen-Altersklasse den achten Platz erkämpfen.

Zell. Das Ziel von Rapp war es, bei der Meisterschaft in Hallbergmoss in Bayern in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfeldes zu landen und nach Möglichkeit eine neue persönliche Bestleistung zu schießen, heißt es in einer Pressemitteilung der SG. Zur Halbzeit lag sie mit 290 Ringen auf dem 16. Platz. Mit einer weiteren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und 299 Ringen konnte sich Ute Rapp schließlich den achten Platz erkämpfen. Mit 589 geschossenen Ringen stellte sie zudem eine persönliche Bestleistung bei einem Turnier im Freien auf. Nach ihrer Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften 2016 in der Halle ist dies der größte Erfolg für die Schützin der SG Zell, die erst vor acht Jahren mit dem Bogenschießen begonnen hat.

Nach den deutschen Meisterschaften beginnen für die Schützen der SG Zell die Vorbereitungen für die Liga-Saison. Die SG Zell tritt in der Regionalliga und damit der dritthöchsten deutschen Liga an. Am 4. November sind die Zeller erstmalig in der neuen Zeller Stadthalle Gastgeber bei einem von vier Liga-Kampftagen. Hierbei treten die acht Liga-Mannschaften aus Südbaden, Nordbaden, Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz in mehreren Durchgängen gegeneinander an und kämpfen um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Am folgenden Tag finden dann an gleicher Stätte die Kreismeisterschaften für die Recurve- und Compoundschützen statt.

Besucher sind an beiden Wettkampftagen willkommen.