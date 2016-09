Zell (hjh). Endstation der Tour de Zell der CDU in diesem Jahr war am Freitag das Gasthaus „Löwen“, wo Ortsverbandsvorsitzender Klaus Wetzel die Gunst der Stunde und die Anwesenheit einiger Bürger dazu nutzte, ein kurzes Fazit aus den Lehren der vergangenen Wochen zu ziehen, die sicherlich auch Einfluss haben werden auf ernsthafte Gespräche im Gemeinderat. Die CDU wollte bekanntlich von Freund und Feind wissen, „wo der Schuh drückt“ im Städtli. Das musste vor allem bei den Ortsvorstehern oder ihren Vertretern teilweise mühsam herausgekitzelt werden, weil es in Zell nicht unbedingt zum guten Ton zu gehören scheint, den Mund zu weit aufzumachen. Aber es klang halt hie und da doch durch, dass die Bevölkerung nicht in allen Bereichen Gold sieht, wo`s oberflächlich glänzt. Bemängelt wurde ganz allgemein die Sauberkeit in der einst so schmucken Schwanenstadt. Unkraut wachse überall aus den Ritzen, Fastnachtsbrunnen und Schwanenweiher „vergammeln“. Die Sauberkeit lasse „wo man hinsieht zu wünschen übrig“. Und zum total miserablen Erscheinungsbild der Stadt, die ja auch Zentrum für den Fremdenverkehr sein könnte oder sollte, geselle sich das Kernproblem, das alle Bemühungen um Besserung im Keime zu ersticken drohe: Die nicht funktionierende oder zum Teil auch gar nicht vorhandene Kommunikation untereinander und mit den maßgebenden Stellen der Verwaltung. Die CDU hofft, dass diese Kritik aus allen Teilen der Bevölkerung endlich ernst genommen wird und dass sich das schnellstens ändert. Denn sonst, orakelte einer, „geht hier alles d’Schissgass abe.“ Mit Ausnahme des Zeller Freibads freilich, das von allen Seiten hoch gelobt wurde und in dem sich die Schwimmmeister sicherlich über den Schlusssatz zu diesem Thema freuen dürften, der andere in der Schwanenstadt aber sehr, sehr nachdenklich stimmen sollte: „Wenn man das Schwimmbad allein betrachtet, kann man sich nicht vorstellen, dass dieses Schmuckstück irgendetwas mit der Stadt Zell zu tun hat.“