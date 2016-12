Zur musikalischen Weltreise hat Dirigent Jörg Sutter das Weihnachtskonzert des Musikvereins Gresgen gemacht. Durch das Programm führte Julia Wischnewski.

Zell-Gresgen (grw). Gleich ob beim „Stockholm Waterfestival“ oder den „Pirates oft he Caribbean“, der „Schlittenfahrt in den Alpen“ oder der „Böhmischen Liebe“ – die Musiker verstanden es, den Flair der jeweiligen Region musikalisch in den Zeller Teilort zu bringen. Bemerkenswert waren die Soloauftritte des Nachwuchses in „Mountain Wind“: Pirmin Vollmer als Schlagzeuger und Matthias Kuttler mit der Flöte wussten zu gefallen. Im Fall von Matthias Kuttler sogar gleich im ersten Auftritt nach seiner Ausbildung.

Einen Extraapplaus erhielten Christoph Hanke und Tim Schöne für ihr Trompetensolo „Give us peace“. Blasmusik und Jose Feliciano: Jörg Sutter ließ in „Feliz Navidad“ hören, dass diese Zusammenstellung passt. Eines der schönsten Weihnachtslieder der Welt wurde auch in Gresgen zum Ohrwurm, der zum Mitsummen einlud.

Mit Marcus Götz fand auch ein Komponist aus der Region den Einzug in das Programm. „Sein Sanctissima“ wurde zum Weihnachtsgruß des Vereins an die Gäste. Bewusst hatte Jörg Sutter den Schluss des ersten Teils und auch die Zugabe so gewählt, dass die Stärke des Vereins zur Geltung kam. „Böhmische Liebe“ und „Aus Freude zur Musik“ wurden lieblich, gefühlvoll und mit Temperament vorgetragen. Eigenschaften, die sowohl den Dirigenten als auch die Musiker auszeichnen.

Drei Musiker wurden von Ursula Meyer, eine der Bezirksvorsitzenden im Alemannischen Musikverband, ausgezeichnet. Gerhard Heitzmann ist seit 1966 Mitglied im Verein. Als Vizedirigent, zweiter Vorsitzender und vor allem mit seiner 14-jährigen Vorstandstätigkeit ist er über Jahre hinweg eine Persönlichkeit, die den Verein prägt und repräsentiert. Seine große Liebe ist der alljährliche Gresger Frühschoppen, bei dem er mit seinen Gesangsauftritten Garant für gute Stimmung ist. Für 50 Jahre aktives Musizieren erhielt er die große goldene Ehrennadel des Bundes deutscher Blasmusikverbände.

Die goldene Ehrennadel erhielten mit Uli Eichin und Michael Wagner gleich zwei Aktive. Damit wurde deren 40-jähriges Wirken im Verein ausgezeichnet. Beide waren Teil des Vorstands und brachten sich auch über das musikalische Wirken hinaus als Stützen in den Verein ein.

Angefangen hatte Michael Wagner beim Musikverein Gresgen auf dem zweiten Flügelhorn. Mit dem Tenorhorn hat er wohl sein Lieblingsinstrument gefunden. Auch als Selbstständiger mit wenig Zeit hat er sich diese genommen, um in vielen Soli zu überzeugen.

Uli Eichin erhielt vom Vorsitzenden Björn Heitzmann eine weitere Auszeichnung: Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Wie Björn Heitzmann berichtete, ist der Einsatz von Uli Eichin unermüdlich. So ist sein privater Fuhrpark regelmäßig Teil der Gesamtorganisation des Vereins. Viele Auszeichnungen für fleißige Probenbesuche zeigen sein Engagement.

Heiter und humorvoll ließ der Verein den Abend ausklingen. Im Theaterspiel „De Millionenkup“ erzählten Christoph Hanke, Bianca Denner, Florian Meier, Elena Obst, Armin Eichin und Vanessa Kiefer von einer Gaunerei, die aber nur beinahe zustande kam und letztlich ein gutes Ende fand.