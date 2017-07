Zell im Wiesental Ein prächtiges Spektakel

Zell. Immer wenn man den Zeller Fanfarenzug in der Sommerzeit abends durch die Zeller Straßen marschieren sieht und hört, ist es wieder soweit: Tattoo-Zeit in Basel. Bereits zum vierten Mal in Serie nehmen die Zeller Trommler, Fanfarenbläser und Fahnenschwingerinnen am Samstag, 22. Juli, an der Basler Tattoo Parade teil.

Für diesen besonderen Anlass werden, trotz Arbeitsstress beim Zeller Städtlifest, Sonderschichten im Probenplan geschoben. Öfters als die Zeller aus dem benachbarten Wiesental haben die Basler Organisatoren noch keine deutsche Formation eingeladen. Einzig die Freunde vom Fanfarenzug Nusplingen nehmen in diesem Jahr ebenfalls zum vierten Mal teil. Außer den Nusplingern treffen die Zeller Musiker auch die Freunde von der Basler Dalhousie Pipe Band. Mit den Schweizer Dudelsackspielern und Trommlern hatte man im vergangenen Jahr die Curling-WM in Basel feierlich eröffnet.

Die Parade beginnt um 14 Uhr am Münsterplatz. Anders als in den vergangenen Jahren findet die Parade nur in Großbasel statt, da die Mittlere Rheinbrücke wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Dies bedeutet für die Zeller Musiker, sich auf einen neuen Umzugsweg einzustellen, der sie nach dem Passieren des Rathauses und Marktplatzes zurück über den Rümelins- und den Barfüsser-Platz zum Ziel bei den Birsig-Parkplätzen führt. Als 18. von 53 Formationen ist planmäßig um 14.09 Uhr Abmarsch für die Zeller. Dabei wird direkt vor dem zweiten Block „Massed Pipes and Drums“, der Seele des Tattoos, marschiert. Die Veranstalter rechnen wieder mit über 100 000 Zuschauern, die die 53 Formationen aus fünf Kontinenten, zwölf Ländern und sieben Schweizer Kantonen auf der etwas verkürzten Umzugsstrecke sehen wollen. 2124 Paradeteilnehmer, 23 Fahrzeuge und 106 Pferde werden das Event am Rheinknie zu einem gewohnt farbenfrohen Spektakel formen.