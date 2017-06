Zell im Wiesental Ein wahres Zeller Original

Nachrichten-Ticker

11:42 Ukrainer bejubeln Visumfreiheit mit der EU

Kiew - Für die Ukraine ist heute die ersehnte Visumfreiheit mit der Europäischen Union in Kraft getreten. Mehr als Zehntausend Menschen im Stadtzentrum der Hauptstadt Kiew jubelten, als um 00.00 Uhr der neue Tag begann. In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz der Agentur Interfax zufolge mit. Die neue Reisefreiheit bedeute für die Ukraine die endgültige Loslösung von der Sowjetunion, sagte Präsident Petro Poroschenko. Ukrainer dürfen nun bis zu 90 Tagen als Touristen in der EU verbringen.

11:42 Vettel startet von Platz zwei ins Kanada-Rennen

Montréal - Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel startet am Abend in seinem Ferrari vom zweiten Platz in den Großen Preis von Kanada. Im Kampf um den Sieg bei dem siebten Saisonrennen verschaffte sich sein WM-Verfolger Lewis Hamilton mit der Pole Position die beste Ausgangsposition. Die zweite Startreihe bilden Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari.

11:14 Noch keine Einigung zwischen Mays Konservativen und DUP

London - Die Verhandlungen der britischen Konservativen und der nordirischen Partei DUP über eine Zusammenarbeit im Parlament dauern an. Die Gespräche seien bisher "positiv" verlaufen, sagte ein Sprecher der Democratic Unionist Party in der Nacht. Sie würden in der kommenden Woche fortgesetzt, um Details zu klären. Ein Knackpunkt dürfte die Grenze zwischen Irland und Nordirland nach dem EU-Austritt der Briten sein. Die DUP will keine geschlossene EU-Außengrenze zu Irland, für May ist die Kontrolle über die Grenzen aber einer der wichtigsten Punkte in den Verhandlungen.

10:45 Kirchenstreit bei den Linken - Parteitag nimmt Beschluss zurück

Hannover - Die Linke hat auf ihrem Parteitag einen Beschluss über das Verhältnis von Staat und Kirchen zurückgenommen. Gestern hatten die Delegierten mit knapper Mehrheit gegen den Willen des Vorstands die Forderung beschlossen, dass die Staatsverträge mit den Kirchen gekündigt werden sollen. Heute stimmten die Delegierten noch einmal ab und erteilten der Forderung doch noch eine Absage. Die staatliche Finanzierung der theologischen Ausbildung und Seelsorge in Bundeswehr, Krankenhäusern und Strafanstalten sollte der umstrittenen Forderung gemäß abgeschafft werden.

10:42 Nach Zwischenlandung: Kein Sprengmittel an Bord gefunden

Köln - In dem verdächtigen Rucksack, der am Abend zu der außerplanmäßigen Landung eines Flugzeugs auf dem Flughafen Köln/Bonn geführt hat, wurden keine Sprengmittel gefunden. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Köln. Ein Entschärfer der Bundespolizei habe den Rucksack kontrolliert gesprengt. Von den 151 Passagieren des Fluges von Slowenien nach London nahm die Polizei drei Männer fest. Die 31, 38 und 48 Jahre alten Briten waren auch heute noch in Gewahrsam der Polizei. Die Polizei erklärte, sie hätten sich an Bord offenbar über terroristische Inhalte unterhalten.