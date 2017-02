Zell. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, wurde in ein Fabrikationsgebäude in der Schönauer Straße eingebrochen. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Garagentors in das Innere des Fabrikationsgebäudes, wie die Polizei mitteilt. Von dort aus gelangten sie in die Geschäftsräume einer Elektronikfirma. Dort öffnen sie sämtliche Schubladen und Schränke und durchsuchten sie. Aus einer Kasse stahlen sie eine geringere Menge Bargeld. Anschließend drangen die Täter gewaltsam in die Büroräume einer weiteren im Gebäude ansässigen Firma ein. Sie durchsuchten in den Büroräumen sämtliche Schubladen und brachen einen Aktenschrank auf. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.