Zell. Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Neujahrstag auf der B 317 zwischen Zell und Hausen. Um die Mittagszeit fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Schopfheim. Laut Polizeibericht wurde die Fahrerin dabei angeblich so stark von der Sonne geblendet, dass sie die geschlossene Halbschranke beim Bahnübergang in Höhe des Sportplatzes übersah. Das Auto prallte gegen die Schranke, die auseinanderbrach. Danach fuhr die Frau weiter und überquerte die Gleise vor einem herannahenden Zug. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Da die Schranke auf die Schnelle nicht repariert werden konnte, musste der Verkehr bis kurz vor 15 Uhr von Hand geregelt werden.