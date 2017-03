Zell im Wiesental Fahrrad aus der Wiese gefischt

Der Anglerverein aus Zell und die Anglerkollegen aus Rheinfelden machten sich vor Kurzem wieder auf den Weg, um bei der alljährlichen Plastikaktion den Müll an und in der Wiese einzusammeln und zu entsorgen.

Zell. Nach der Begrüßung und einer Einweisung von Walter Nothstein machten sich am Morgen 37 Angler, darunter fünf Jungangler in Fünfergruppen auf, den Müll einzusammeln. Das Wetter meinte es gut mit den Anglern, die jedes Jahr aufs Neue hoffen, das der Abfall und der Wohlstandsmüll zurück gehen, aber diese Hoffnung wird immer wieder enttäuscht. Es ist in den letzten Jahren kein einziges Mal vorgekommen, dass kein Fahrrad aus dem Gewässer gefischt wurde. Es sind immer wieder dieselben Stellen, an denen die Ablagerungen des Mülls am Größten sind. Die Angler beklagen jedes Jahr aufs Neue auch, dass Hundekotbeutel im Gewässer entsorgt werden.

Am Schluss kamen wieder etwa drei Kubikmeter Müll zusammen. Die Stadt Zell stellte wie alle Jahre ein Fahrzeug zur Verfügung und übernahm die Entsorgung des Mülls.

Später traf man sich im „Wilden Mann“ zum gemeinsamen Mittagessen. Als sich alle gestärkt hatten, wurde die Frühjahrsversammlung abgehalten. Walter Nothstein berichtete über die Bauarbeiten am Schappe-Wehr. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Mai beendet sein und dann gibt es dort eine Fischtreppe, damit die Fische auf- und absteigen können.

Nothstein berichtete auch über die Vorhaben im Jahr 2017. Besätze und andere Vorhaben an und in der Wiese wurden festgelegt und besprochen. Willi Bäckert informierte über die Fangstatistik des Jahres 2016. Die beiden Vereine werden auch 2017 die Umsiedlung von Elritzen fortsetzen.

Helmut Mond berichtete über einen guten Bestand in der Kasse.

Nach den Berichten wurden die Jahreskarten ausgeteilt und man saß noch gemütlich beisammen.