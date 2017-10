Zell im Wiesental „Farbiges Leben“: Werke voller Witz und voller Lust

Von Jürgen Scharf

Zell-Pfaffenberg. „Signore Ferrari“ heißt das Bild von Heidy Ludewig, doch es zeigt nicht Enzo Ferrari, den Boss der Autofirma, sondern einen hübschen Renaissance-Jüngling. Es könnte ein Bild von Botticelli sein, wenn es nicht eines der Zeller Malerin wäre. Sehr schick hat sie auf den Rahmen einen kleinen roten Sportflitzer, ein Spielzeugauto, platziert. So geht die Künstlerin gerne vor. Sie hinterfragt, ironisiert, verfremdet. Endlich zeigt die 79-jährige Multikünstlerin ihre Arbeiten öffentlich, in der Einzelschau „Farbiges Leben“ in der Galerie Ganter in Pfaffenberg.

Botticelli ist in der Tat auch mit dabei, im Bildnis eines jungen Mannes mit einer Medaille. Statt der Medaille gibt Ludewig dem Mann eine Uhr in die Hand und sagt voller Anspielung: „Time to say good bye“. „Die Verschmähte“ nebenan könnte, wenn man sie nicht als Biedermeier identifizieren würde, in ihrer Schönheit des Gesichts glatt von Raffael stammen. Sie trägt eine Original-Biedermeieruhr, am Bildrahmen aufgehängt, also ein Utensil aus der Zeit.

Als weitere verfremdete Kopie Alter Meister fällt die Dame mit dem Möwenhütchen von Renoir ins Auge (man kennt das Original aus dem Kunstmuseum Basel), bei Heidy Ludewigs surrealer Version mit Hundepfote. In einem anderen Porträt hat sie ihren Basset sehr originell verewigt.

So könnte man ein Bild, ein Objekt ein um das andre Mal beschreiben. Es gibt an die 40 solcher Werke in unterschiedlichsten Techniken und Materialien, die voller Witz, voller Lust gestaltet werden. Die aus Leipzig stammende Heidy Ludewig hat Humor. „Aufgetankt“ und Kraft geholt hat sie immer wieder in einem österreichischen Chorherren-Stift, wo sie die mittelalterliche Malweise für sich entdeckte und verfeinerte. Das ist der Grund, warum wir jetzt Signore Ferrari in altmeisterlicher Technik aus der Hand einer heutigen Künstlerin sehen können.

Heidy Ludewig nenne dies Irritationen oder verfremdete Beigaben, verriet bei der Ausstellungseröffnung Laudator Thomas Kaiser. Es gibt zahlreiche solcher Anspielungen auf die Kunstgeschichte in ihrem Werk, etwa die süffisante Anmerkung „no Henri Rousseau“, das dem Betrachter gleich sagt, dass das Bild nicht von dem naiven Zöllner Rousseau gemalt ist. Dass diese lebensfrohe, spontane und humorvolle Frau neben Basler Morgenstreich-Motiven auch klassische Vanitas-Stillleben mit Sanduhr, Totenschädel, Kerzen malt, mag überraschen, ist aber ein weiteres Beispiel für ihre Vielseitigkeit. Auffallend ist auch ein Triptychon von Collagen, in denen man bekannte Porträts von Hebel und Thoma entdeckt, mit dem bekannten Amor.

Aus allen Arbeitsphasen sind Werkbeispiele zu sehen. Neben speziellen Maltechniken werden Restaurationstechniken eingesetzt, auch Recycling ist angesagt. Selbst leere Jägermeister-Flaschen und eine Giftflasche mit zerbeultem Glas finden Wiederverwertung, werden figürlich geschmolzen. Heidy Ludewig macht es Spaß, vieles auszuprobieren. So gelingt ihr sogar, eine handelsübliche Sparbüchse in einen Totenkopf zu verwandeln. Sie sammelt auch Aluminiumdosen, nicht wegen des Dosenpfands, sondern um daraus Objets trouvés zu machen. Und auch die Lampen sind, wie könnte es anders sein, von ihr. Ebenso wie der dubiose Dunkelmann, der etwas versteckt im Souterrain steht: ein Stasi-Spitzel im Ledermantel.

Es passt zu dieser vielseitigen und humorvollen „Lebenskünstlerin“, wie sich selber bezeichnet, dass sie auch mal 2007 am Theater Basel als Schauspielerin mitwirkte und in dem zeitgenössischen Stück „Mnemopark“ der Gruppe „Rimini Protokoll“ um die Welt tourte – was in einem Video dokumentiert ist.