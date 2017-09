Zell im Wiesental „Farbiges Leben “

Zell-Pfaffenberg. Bilder und Objekte der Zellerin Heidy Ludewig werden in der Galerie Ganter zu sehen sein. Die Vernissage findet am Samstag, 30. September, um 19 Uhr statt. Die Künstlerin ist anwesend.

Die Ausstellung „Farbiges Leben“ gibt einen Einblick in das umfangreiche Lebenswerk Ludewigs, das sich auf Malerei mit verschiedensten Techniken bis zu Objekten mit den unterschiedlichsten Materialien erstreckt. Ihre Werke sind voller Lust, furios, witzig und humorvoll, manchmal aber auch voller Ironie.

Heidy Ludewig ist nicht nur eine leidenschaftliche Sammlerin, die ihre Fundstücke oft in ihren künstlerischen Objekten verarbeitet. Sie ist auch eine faszinierende Persönlichkeit mit einem bewegten Leben in verschiedensten Genres der bildenden Kunst, des Designs und auch Theaters. Sie absolvierte eine Lehre als Stahlbauschlosserin in Leipzig sowie ein Studium an der Essener Folkwangschule für Gestaltung und arbeitete als Textildesignerin bei Irisette und als Dozentin für kreative Techniken an Hochschulen. Mit dem Stück „Mnemopark“ des Theaters Basel ging die Allround-Künstlerin auf eine vierjährige Welttournee.

Die Ausstellung ist bis zum 29. Oktober jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung geöffnet.