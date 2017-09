Zell im Wiesental Feier für ein ehrwürdiges Gotteshaus

Von Paul Berger

Vor 125 Jahren, am 17. August 1892, wurde in der Schwanenstadt die Christuskirche durch Bischof Hubert Reinkens und Pfarrer Adalbert Kundt eingeweiht. Es handelte sich um das erste altkatholische Gotteshaus im damaligen Großherzogtum Baden.

Zell. Die Gläubigen der altkatholischen Kirchengemeinden Hochrhein-Wiesental mit Sitz in Bad Säckingen wollen am Sonntag, 1. Oktober, in einem Festgottesdienst um 10 Uhr an dieses denkwürdige Ereignis erinnern. Mit dabei ist Bischof Matthias Ring. Musikalisch umrahmt wird die kirchliche Feier von Organist Oliver Abele und einer Bläsergruppe der Stadtmusik Zell.

Geschichte

Es war ein langer Weg bis zur Baugenehmigung, auf dem viele Hürden überwunden werden mussten. Ursprünglich wollte die altkatholische Gemeinde ihre neue Kirche auf demselben Platz errichten, wo ihr bisheriger Andachtsraum stand. Diesen Wunsch lehnte der Gemeinderat jedoch ab, da das Areal für einen neuen Kindergarten vorgesehen war.

Gleichzeitig wurde den altkatholischen Christen in Zell signalisiert, dass gegen einen Kirchenbau an anderer Stelle nichts einzuwenden wäre, worauf sich die kleine Gemeinde unter der Leitung ihres damaligen Vorsitzenden Jakob Bernauer unverzüglich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück machte.

1890 erwarb man den Platz, auf dem die heutige Kirche steht, von Camill Montfort. Der Grundstückspreis lag seinerzeit bei 20 Goldmark pro Quadratmeter – aus heutiger Sicht ein stolzer Preis. Knapp ein Jahr später, am 7. Juni 1891, fand die Grundsteinlegung für den Kirchenneubau statt.

Renovierung

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens 1992 wurde die Kirche, die Platz für 200 Personen bietet, komplett renoviert. Neben dem nostalgisch gestalteten Altar wurde auch der Innenraum wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Zwei große Gemälde an den beiden seitlichen Wänden vor dem Chor schmücken den Innenraum. Über der Altarapsis ist ein Kronleuchter angebracht. Gelobt wird in Fachkreisen die gute Akustik im Gotteshaus. Die Orgel wurde damals ebenfalls restauriert.

Großes Glück hatten Zells Altkatholiken mit den drei Kirchenglocken. Da diese aus Gussstahl gefertigt sind, blieben sie von der Zwangsabgabe als kriegswichtige Rohstoffe in den beiden Weltkriegen verschont.

Gemeindeleben

Mit dem neuen Gotteshaus entwickelte sich ein aktives Gemeindeleben unter den Altkatholiken. So wurde beispielsweise ein altkatholischer Frauenverein gegründet, dessen Mitglieder sich in erster Linie der sozialen Versorgung der ärmeren Bevölkerung annahmen.

Die meisten Großspenden damals, etwa für den Bau des Zeller Krankenhauses sowie für die Gewerbeschule und auch zur Unterstützung und Versorgung armer und kranker Kinder, kamen aus Familien, die der altkatholischen Oberschicht angehörten.

Aufhebung des Kirchspiels

Gehörten 1920 rund 120 Gemeindemitglieder der altkatholischen Kirchengemeinde in Zell an, nahm ihre Zahl im Laufe der Zeit rapide ab. Dies war auch der Grund, weshalb das altkatholische Kirchspiel nach dem Tod von Pfarrer Anton Degen 1978 offiziell aufgehoben und als Diaspora in die Kirchengemeinde Bad Säckingen eingegliedert wurde. Mehr als 40 Jahre lang, von 1936 bis 1978, leitete Pfarrer Degen, der mit seiner Familie gleich neben der Kirche im Pfarrhaus wohnte, die altkatholische Gemeinde im Wiesental.

Nach dieser Zeit waren die Pfarrer Bernhard Schmidt, Hubert Sorg und Reinhard Horch für die Zeller Gemeindemitglieder zuständig. Heute werden die Altkatholiken von Pfarrer Armin Strenzel von der St. Peter-und-Paul-Gemeinde in Bad Säckingen, zu der neben Säckingen auch Rheinfelden sowie die Landkreise Lörrach und Waldshut zählen, betreut.