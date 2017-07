Zell im Wiesental Fernhochschule steigert Präsenz

Die SRH Fernhochschule – The Mobile University verlängert die Kooperation mit ihrem Studienzentrum in Zell und baut zudem ihre Sichtbarkeit für die Bevölkerung aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zell. Den Auftakt für eine stärkere Präsenz bildete im Mai ein Fachvortrag von Professor Thomas Schempf, der auf großes öffentliches Interesse stieß. Die Fachvortragsreihe „Zeller Hochschulgespräche“ ist eine von vielen Maßnahmen für mehr Effizienz am Studienzentrum. Kürzlich beschloss die Hochschulleitung einen entsprechenden Aktionskatalog. „Unser Studienzentrum in Zell ist eines der ersten der Mobile University. Dass die Hochschule ihre Präsenz erhöht, ist ein eindeutiges Signal für den Standort Zell auch in Hinblick auf das Dreiländereck als interessante Wirtschaftsregion“, freut sich Studienzentrumsleiterin Christine Zeller.

Auch die Stadt Zell befürwortet den verstärkten Kontakt mit der SRH Fernhochschule. Bürgermeister Rudolf Rümmele betonte im Rahmen der „Zeller Hochschulgespräche“ die Bedeutung des Studienzentrums für die Stadt und stellte außerdem der Mobile University für Veranstaltungen Räumlichkeiten der Gemeinde in Aussicht.

In neuen, modernen und dem Qualitätsanspruch der Mobile University entsprechenden Räumlichkeiten im auf zehn Jahre angemieteten Pfarrheim sind weitere Vorträge geplant, wodurch die Expertise der Professoren der interessierten Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll. Ebenso sind Workshops und Kongresse angedacht. Den Studierenden aus der Region wird die Aufstockung der Präsenzveranstaltungen und Prüfungstermine zugute kommen. Geplant sind bis zu acht Veranstaltungen pro Jahr.

Auch wird das Serviceangebot deutlich erweitert: Regelmäßig werden Info-Veranstaltungen für Studieninteressenten sowie individuelle Beratungstermine stattfinden. Ziel ist es, das Studienzentrum über eine persönliche Anlaufstelle hinaus zu einem Ort für den Dialog mit Studierenden, Alumni, Interessierten sowie Unternehmen der Region zu machen.

Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am Mittwoch, 19. Juli, findet um 18.30 Uhr ein allgemeiner Infoabend zum Fernstudien-Modell statt. Die „Zeller Hochschulgespräche“ finden dann im September eine Fortsetzung: Professor Martin Knoke, Studiengangsleiter Sozialmanagement, wird am 22. September über Themen aus seinem Fachbereich sprechen. Am 7. November gibt es ein Wiedersehen mit dem Finanzexperten Professor Thomas Schempf, der über die Eurozone referieren wird.