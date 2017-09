Zell im Wiesental Feuerwehrgarage soll an die Ortsverwaltung andocken

Zell-Riedichen (ue). Mit vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Ortschaftsrat am Dienstagabend den Plänen für eine neue Feuerwehrgarage zu.

Fest steht: Riedichen braucht, nachdem das bisherige Gebäude (altes Schul- und Rathaus) verkauft ist, dringend eine neue Garage für das Feuerwehrfahrzeug. Dass diese Suche nicht ganz einfach sein wird, war ebenfalls klar, da letztlich nur zwei Optionen infrage kamen. Neben dem jetzigen Ortsverwaltungsgebäude, in dem auch der Bürgersaal untergebracht ist, war die gemeindeeigene Scheune im Tschogghof im Gespräch.

Letztere Variante wird jetzt aber nicht weiter verfolgt. Stadtbaumeister Peter Schneider sagte in der Ratssitzung, dass die notwendigen Umbauarbeiten an dem Gebäude zu aufwändig wären. Es gebe für Feuerwehrgaragen verbindliche Normen und Vorgaben. Dazu zählen vor allem die Sicherheitsabstände. Außerdem müsste bei der Tschogghof-Variante wegen der zu geringen Höhe das Dach völlig neu geplant werden, sagte Peter Schneider. Gleichzeitig wies der Stadtbaumeister auf die nicht vorhandene Infrastruktur im Gebäude etwa im Hinblick auf Toiletten hin.

Stattdessen präsentierte Schneider im Ortschaftsrat Pläne für eine neue Feuerwehrgarage, die an das Ortsverwaltungsgebäude angebaut werden soll. Das Grundkonzept hierzu habe er von der Feuerwehr Riedichen erhalten, erklärte Schneider. Dafür muss allerdings die in den vergangenen Jahren mit sehr viel Aufwand restaurierte „Pausenhalle“ dem geplanten Gebäude weichen.

Die entsprechenden Normen sehen laut Schneider eine Länge von zehn Metern sowie eine Breite von 3,60 Metern vor. Ferner werde eine Höhe von 4,20 Metern verlangt. Auch Mindestabstände zum Nachbargrundstück müssten eingehalten werden.

Während für die Garage ein Satteldach vorgesehen ist, soll das angrenzende Lager ein Pultdach erhalten. Für das Dach sind nach Schneiders Aussage Holzpfetten vorgesehen. Die Halle selbst werde als Stahlkonstruktion mit einer seitlich klappbaren Wand erstellt. Damit will man den Vereinen im Dorf entgegenkommen, die die vorhandene Pausenhalle bislang für ihre Feste genutzt haben.

Ein Eigentümer, dessen Grundstück unmittelbar an den vorgesehenen Garagenneubau angrenzt, äußerte den Wunsch, die Höhe des vorgesehenen Satteldachs etwas zu reduzieren. Die jetzt geplante Höhe werde ihm einiges an Sicht wegnehmen. Schneider versprach, nach einer Lösung zu suchen, um die vorgesehene Dachneigung von 20 auf 18 Grad zu senken.

Ortschaftsrat und Feuerwehrmitglied Klaus Gersbacher wies auf die sehr hohen Kosten für die neue Garage hin. Laut Stadtbaumeister Peter Schneider liegen diese nach ersten Berechnungen bei rund 270 000 Euro. Darin nicht enthalten sind die Kosten für die benötigten Duschen im Untergeschoss des Ortsverwaltungsgebäudes. „Auch wenn die neue Garage einmal da ist, bedeutet das nicht, dass die Ortsteilwehr für immer erhalten bleibt“, so Gersbacher. Ortsvorsteherin Christa Rätzer, die sich wie Klaus Gersbacher der Stimme enthielt, wies darauf hin, dass mit dem Anbau der Feuerwehrgarage an das Ortsverwaltungsgebäude auf die Vereine im Dorf, die bislang Räumlichkeiten im Untergeschoss nutzen konnten, einige Veränderungen zukommen werden. Darüber will sie in der kommenden Woche mit den Vereinsvertretern ein Gespräch führen.

Um das Projekt zeitnah voranzubringen, ist es aus Sicht von Stadtbaumeister Schneider erforderlich, „Gas zu geben“. Schließlich soll das Vorhaben noch in die Haushaltsberatungen für 2018 Eingang finden.