Nachrichten-Ticker

23:46 Russland und USA beraten mehr als zwölf Stunden ergebnislos zu Syrien

Genf - Nach mehr als zwölf Stunden Gesprächen über den Syrien-Konflikt haben die USA und Russland noch keine Einigung über das Vorgehen in dem Bürgerkriegsland gefunden. Die amerikanische Delegation stimme sich bereits seit fünf Stunden mit ihren Kollegen in Washington ab, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Rande der Verhandlungen mit US-Chefdiplomat John Kerry in Genf. Bei dem Treffen in der Schweiz sollte es unter anderem um Pläne für eine Waffenruhe in Syrien sowie um humanitäre Hilfe gehen.

23:44 Steffi Graf gratuliert Angelique Kerber zur Nummer eins

New York - Deutschlands Tennis-Legende Steffi Graf hat Angelique Kerber zu Platz eins in der Weltrangliste gratuliert. "Sie hat mir heute Morgen eine Nachricht geschrieben", berichtete Kerber bei einer Presserunde bei den US Open in New York. "Sie hat mir gratuliert und mir viel Glück für das Finale gewünscht". Die 28 Jahre alte Kielerin wird nach ihrem Finaleinzug und dem Halbfinal-Aus der bislang Führenden Serena Williams von Montag an als erst zweite Deutsche nach Graf die Nummer eins im Damen-Tennis sein.

22:50 Größter Verlust seit Brexit-Votum - Zinsangst

New York - Die Furcht vor bald steigenden Zinsen hat dem Dow Jones Industrial den größten Tagesverlust seit dem Brexit-Votum eingebrockt. Der US-Leitindex beschleunigte seine jüngste Abwärtsfahrt deutlich und verlor fast 400 Punkte. Der Dow sackte um 2,13 Prozent auf 18 085 Punkte ab und fiel damit auf das Niveau von Anfang Juli zurück. Der Eurokurs litt unter der Aussicht auf bald steigende Zinsen in den USA und stand zuletzt bei 1,1224 US-Dollar.

22:49 Bayern mit Mühe zum zweiten Saisonsieg: 2:0 bei Schalke 04

Gelsenkirchen - Der FC Bayern München ist am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu seinem zweiten Saisonsieg gekommen. Der deutsche Rekordmeister gewann beim FC Schalke 04 mit 2:0. Robert Lewandowski und Joshua Kimmich trafen erst in der Schlussphase. Bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers Markus Weinzierl zeigten die Schalker trotz der Niederlage eine starke Leistung und machten den Bayern das Leben schwer. Während die Münchener mit sechs Punkten vorerst an der Tabellenspitze blieben, warten die Königsblauen noch auf ihren ersten Punkt.

22:15 Gewinnzahlen Eurojackpot

Gewinnzahlen 5 aus 50: 11 - 27 - 34 - 35 - 39 Eurozahlen 2 aus 10: 6 - 10 Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.