Zell im Wiesental Fünf Verletzte und etwa 30 000 Euro Schaden

Nachrichten-Ticker

16:03 Polizei: Vermisster HSV-Mitarbeiter vermutlich tot

Hamburg - Der seit elf Wochen vermisste HSV-Mitarbeiter, Timo Kraus, ist nach Angaben der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Die Hamburger Polizei bestätigte, dass bei der am Vormittag in der Elbe entdeckten Wasserleiche der Personalausweis und Kleidungsstücke von Kraus entdeckt worden seien. Eine endgültige Identifizierung werde es wohl erst morgen geben. Der Leiter der HSV-Abteilung Merchandising/Lizenzen wurde seit 7. Januar vermisst. Er hatte damals mit Kollegen an einer Party an den Landungsbrücken teilgenommen.

15:51 Obama verteidigt "Obamacare" vor wichtiger Abstimmung

Washington - Vor einer wichtigen Abstimmung im Abgeordnetenhaus über die Zukunft der US-Gesundheitsversorgung hat Ex-Präsident Barack Obama seine Gesundheitspolitik verteidigt. Obama hatte vor sieben Jahren den Affordable Care Act, besser bekannt als "Obamacare", unterzeichnet. Dank dieses Gesetzes seien jetzt 90 Prozent aller Amerikaner krankenversichert - "die höchste Quote in unserer Geschichte", schrieb Obama in einer Mitteilung. Er forderte die Republikaner auf, das Gesetz zu verbessern statt es zu zerschlagen.

15:23 Mehr als 100 Zivilisten sterben bei gewaltiger Explosion in Mossul

Mossul - Bei einer Explosion während der Offensive gegen die IS-Terrormiliz im Westen Mossuls sind mehreren Berichten zufolge mehr als hundert Zivilisten getötet worden. Ein irakischer General erklärte, unter Gebäudetrümmern im Viertel Al-Dschadida seien 108 Leichen geborgen worden, darunter Frauen und Kinder. Ein Aktivist mit dem Decknamen "Mosul Eye" meldete 130 Tote. Der kurdische TV-Sender Rudaw spricht von 230 Opfern. Unklar ist die Ursache der Explosion.

14:48 Entlaufenes Kaninchen wärmt sich auf Polizeiauto

Stadthagen - Einfühlsame Polizisten haben ein unterkühltes Kaninchen gerettet. Eine Streife entdeckte das Tier am gestern Morgen in Stadthagen auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen das Kaninchen zu sich und setzten es auf die Motorhaube, damit es sich bei den nächtlichen Temperaturen aufwärmen konnte. Die Herkunft des Tieres bleibt aber ein Rätsel. Schon zwei Personen gaben an, ein Kaninchen zu vermissen. Wer der Eigentümer ist, war zunächst unklar. Das Kaninchen wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht.

14:46 Möglicherweise Anschlag in Belgien verhindert

Antwerpen - Einen Tag nach dem Terrorakt in London ist heute in der belgischen Stadt Antwerpen möglicherweise ein Anschlag verhindert worden. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, sollen Sicherheitskräfte ein Fahrzeug gestoppt haben, in dem sich Waffen und illegale Stoffe befanden. Es war aufgefallen, weil es über eine rote Ampel gefahren war. Nach Angaben von Belga war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Ein Mann soll festgenommen worden sein.