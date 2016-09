Zell. Vom 16. bis 30. September haben Verbraucher in ganz Deutschland bei über 2000 Veranstaltungen Gelegenheit, den Fairen Handel hautnah zu erleben. Weltläden und viele weitere Akteure laden mit informativen, kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen ein, die Vielfalt fair gehandelter Produkte kennen zu lernen. Mit dabei ist der Weltladen Cabanja in Zell. Unter dem Motto „Fairer Handel wirkt!“ wird ein Blick hinter die Produkte auf die Menschen, die Kaffee, Textilien und Schmuck herstellen, geboten. In diesem Jahr stellen die Veranstalter der Fairen Woche – das Forum Fairer Handel in Kooperation mit Weltladen-Dachverband und TransFair – die vielfältigen Wirkungen des Fairen Handels in den Mittelpunkt der Aktionswoche. So trägt der Faire Handel für rund 2,5 Millionen Produzenten und ihre Familien zu menschenwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen bei, heißt es in einer Pressemitteilung. Gegenüber der Politik und der Wirtschaft sende er ein starkes Signal, dass Handelsregeln gerechter gestaltet werden können, wenn Mensch und Natur ins Zentrum des Handelns gerückt werden. In Deutschland schaffe der Faire Handel ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Globalisierung. Die Vielfalt des Fairen Handels ist groß. Die bundesweit rund 800 Weltläden, Fachgeschäfte des Fairen Handels, bieten neben Lebensmitteln ein breites Sortiment an Korbwaren, Schmuck, Textilien und weiteren Handwerksartikeln. Zahlreiche Menschen nutzen die Möglichkeiten, sich im Fairen Handel politisch und gesellschaftlich zu engagieren. So auch in Zell. Das Team freut sich über jeden weiteren Mitarbeiter, der Lust hat, sich zu engagieren. Die Mitarbeiter des Zeller Weltladens veranstalten am Sonntag, 25. September, um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zur Fairen Woche in der evangelischen Kirche. Während der ganzen Woche gibt es Schokoladenverkostung im Laden. Besonders weisen die Mitarbeiter von Cabanja auf den Film „Landraub“ hin. Dieser wird am Mittwoch, 28. September, um 20.15 Uhr im Schopfheimer Scala-Kino in Zusammenarbeit mit dem Naturkostladen Grünkern gezeigt. Darin wird unter anderem gezeigt, wie sich große Konzerne seit der Finanzkrise 2008 weltweit auf den Kauf von Ackerland stürzen und somit Teil des Problems der aktuellen Flüchtlingskrise sind. n Weitere Informationen zur Fairen Woche, ein Veranstaltungskalender sowie Einkaufsmöglichkeiten für fair gehandelte Produkte sind im Internet unter www.fairewoche.de abrufbar. Kontakt: Almut Teichert-Hailperin, Tel. 07625/1808.