Zell im Wiesental Gemeinsam für ein lebendiges Zell

Von Peter Schwendele

Soloauftritt von Peter Palme: Der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 22. Oktober präsentierte sich und seine Vorstellungen für den Fall seiner Wahl zum neuen Rathauschef am Montagabend in der Stadthalle. Rund 170 Zeller Bürger waren gekommen, um sich anzuhören, wie der 54-jährige Palme die Zukunft der Schwanenstadt sieht.

Zell. Zu Beginn der Veranstaltung wies Palme darauf hin, dass es aus seiner Sicht nicht optimal ist, als einziger Kandidat auf der Bühne zu stehen: „Diese Situation war so nicht abzusehen und hat mich überrascht. Waren doch kurz vor Ende der Bewerbungsfrist einige Namen potentieller Gegenkandidaten immer wieder im Städtli zu hören.“ Zum Ende der Veranstaltung, nach der Fragerunde (siehe unten stehenden Bericht), griff Palme das Thema in seinen Schlussworten dann noch einmal auf. Dass er der einzige Kandidat sei, bedeute nicht, dass er sich zurücklehnen und einfach abwarten werde. Vielmehr wolle er den Austausch mit den Bürgern „mit Herzlichkeit und Offenheit“ weiterführen. Über eine gute Wahlbeteiligung würde er sich sehr freuen, so der Kandidat, „denn mir ist wichtig, dass viele Bürger an meiner Seite sind und mit mir gemeinsam für ein lebendiges Zell stehen“.

In seinen vorangegangenen Ausführungen bezog sich Peter Palme in erster Linie auf seine Wahlplakate und seinen Wahlflyer sowie seinen Hauptslogan „Zell im Herzen, Zukunft im Blick“. Er sei Zeller und emotional mit der Region verwurzelt, sagte der Kandidat und brachte es folgendermaßen auf den Punkt: „Zell ist meine Heimat.“ Gleichzeitig betonte er, dass er nach 34 Jahren in Stuttgart und Südeuropa die Schwanenstadt mit einem „externen Blick“ betrachten könne.

Seinen Blick in die Zukunft versah Palme mit einer ordentlichen Portion Optimismus. Zell sei als Gemeinde, Wohnort, Ferienregion und Wirtschaftsstandort attraktiv und habe Zukunft. Vieles sei in die Wege geleitet worden, was nun umgesetzt werden müsse. Palme hofft dabei auf ein fruchtbares Zusammenwirken, stellte aber gleichzeitig klar: „Ich möchte für die Zukunft von Zell die Verantwortung übernehmen.“

Seine Schwerpunkte teilte der Bewerber in vier Aspekte auf. Punkt 1: „Zell als Wohnstadt“. Die Schwanenstadt benötige weitere Baugebiete in Zell und den Ortschaften. Eine „konsequente Verdichtung“ durch Bebauung von Baulücken und Sanierung leer stehender Gebäude könne ebenfalls bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Klar sei, dass das Schulangebot gesichert werden müsse, ebenso das Kinderbetreuungsangebot. Wichtig sei die Regio-S-Bahn, „die uns mit der Welt verbindet“. Zell müsse für die Jugend attraktiv bleiben, und es gelte, die Integration ausländischer Mitbürger und Flüchtlinge voranzutreiben.

Als Punkt 2 auf seiner Agenda formulierte Palme: „Zell für Generationen“. Als wichtige Aspekte nannte er hier die ärztliche Versorgung, eine zeitgemäße, flächendeckende Internetanbindung, die dauerhafte Erhaltung des Freibads sowie die Pflege und Würdigung des Ehrenamts.

„Zell braucht Wirtschaft, Dienstleistung, Handwerk und Handel“, sagte der Kandidat unter Punkt 3 seines Konzepts. Die Wirtschaftsförderung müsse dringend ausgebaut werden, „und diesem Thema werde ich mich federführend selbst annehmen“. Ziel müsse sein, die vielen Kleinbetriebe in Zell zu halten und bei ihren Expansionsbestrebungen zu unterstützen.

Damit die Einkaufsmöglichkeiten in der Schwanenstadt auf Dauer erhalten bleiben, müsse das Kaufverhalten der eigenen Bürger entsprechend ausgerichtet sein, betonte Palme. Das touristische Angebot im Zeller Bergland nannte der Kandidat „ausbaufähig“. Hierbei könne das neue Biosphärengebiet hilfreich sein. Grundsätzlich müsse „die Stärke der gelebten Traditionen in Zell“ besser herausgestellt und nach außen vermarktet werden.

Unter Punkt 4, „Zell als Kommune“, versprach der Bewerber seinen Zuhörern, eine transparente und bürgernahe Verwaltung zu praktizieren. Wichtig sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik und im interkommunalen Bereich.

Vor zu großen Erwartungen warnte der Kandidat zum Schluss seiner rund zwanzigminütigen Rede. Da die Stadt Zell finanziell nicht gut ausgestattet sei, werde es zusammen mit dem Gemeinderat zu schwierigen Abwägungsentscheidungen kommen. „Ich bin sicher, dass ich nicht immer alle Wünsche erfüllen kann“, räumte Palme ein.

Gleichwohl sah der Kandidat insgesamt gute Chancen für die Schwanenstadt mit ihm an der Spitze. Für das Tätigkeitsfeld eines Bürgermeisters bringe er viel Erfahrung in den Bereichen Management, Finanzen, Projektleitung, Mitarbeiterführung und Organisation/Kommunikation mit. Ins klassische Verwaltungswesen müsse er sich als Quereinsteiger allerdings erst einarbeiten. In jedem Fall könne er versprechen, „dass ich die Herausforderung dieses Amtes mit Herz, Verstand und Hand angehen werde“, schloss Peter Palme unter dem Beifall der Anwesenden seine Ausführungen.