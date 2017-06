Zell im Wiesental Gerstensaft und gute Laune

Zell-Atzenbach (u ). „S isch´s erschdi Mol, dass ich mir keini Sorge ums Wetter mache muess“, frohlockte MVA-Chefin Stefanie Waßmer gleich zu Beginn des Atzenbacher Dorfhocks.

In der Tat, kein Wölkchen trübte den abendlichen Himmel über dem Festplatz vor der Halle, so dass es sich die Gäste im Freien gemütlich machten. Und das war auch gut so. Denn über eine Woche lang waren die Musiker und ihre Helfer Abend für Abend im Einsatz, um den Festplatz für den Dorfhock vorzubereiten, berichtete Andreas Kiefer vom Organisations-Team.

Am Samstagabend warteten nun alle auf den angekündigten Fassanstich, den Ortschaftsrat Arno Zimmermann in Vertretung von Ortsvorsteher Karle zusammen mit Stefanie Waßmer und Andreas Kiefer vornahm. Zwei, drei gezielte Schläge mit dem Hammer, und der begehrte Gerstensaft sprudelte auch schon, so dass die bereitgestellten Gläser gefüllt werden konnten.

Den munteren musikalischen Rahmen dazu lieferten Edgar Rummel und seine Musiker von der Kapelle „Mengmol“. Richtig in Schwung gebracht wurden die Festbesucher am späten Abend mit fetzigen Klängen beim Auftritt der Newcomer-Band „New Circle“.

Mit einem feierlichen Festgottesdienst auf dem Hallenvorplatz und dem anschließenden klingenden Frühschoppen, fröhlich serviert vom Musikverein aus Märkt, ging es am Sonntag dann weiter. Gemütlich ausklingen lässt der Musikverein Atzenbach das Fest am heutigen Montagabend mit einem Handwerkerhock. Mit von der Partie sein wird hierbei die Feuerwehrmusik aus Mambach.