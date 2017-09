Zell im Wiesental Grabungen bis zu vier Meter Tiefe

Von Peter Schwendele

Im Zeller Freibad stehen vor der nächsten Badesaison größere Sanierungsarbeiten an. Aufgrund von Wasserverlusten müsse man „umfassende Tiefbauarbeiten“ ausführen, wie Bürgermeister Rudolf Rümmele am Montag im Gemeinderat mitteilte.

Zell. Die Problematik bezieht sich auf den westlichen Bereich des Bades, wo auch der Sprungturm steht. Teilweise müsse nach Einschätzung des Planungsbüros Fritz bis zu vier Meter tief gegraben werden, berichtete der Rathauschef. Auch aufgrund dessen werde die anvisierte Sanierung des Leitungsnetzes am westlichen Beckenrand recht teuer. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 226 000 Euro.

Angesichts dieser Summe müsse offen bleiben, ob bereits 2018 ein neuer Sprungturm angeschafft werden könne, so Rümmele. Mitgeplant werden soll ein neuer Sprungturm, dessen Anschaffung mit knapp 50 000 Euro veranschlagt wird, aber auf jeden Fall.

Die gute Nachricht: Obwohl es sich bei den anstehenden Tiefbauarbeiten um eine „große Herausforderung“ handle, seien die Maßnahmen in der Zeit der Saisonpause bis Mai 2018 zu schaffen, so Rümmele.

Hinten anstehen muss aufgrund der aktuellen Problematik die Installierung einer neuen Heizungsanlage. Nachdem die Wärmepumpe den Betrieb eingestellt hat, soll die Umstellung auf Solarbetrieb mittels einer Absorberanlage auf dem Dach erfolgen. „Wir wollten diesen Punkt als nächstes angehen, aber der Zahn wurde uns jetzt gezogen“, so der Rathauschef. Man müsse sich hier zunächst weiter mit einer Mietlösung behelfen.

Der Bürgermeister wies weiter darauf hin, dass in den nächsten Jahren die Längsdurchströmung des Bads in eine Querdurchströmung umfunktioniert werden muss. Nur unter der Voraussetzung, dass dies passiere, habe die Gesundheitsbehörde die schrittweise Sanierung des Zeller Freibads überhaupt erlaubt. Weitere Sanierungsposten, die noch anstehen: Bodenarbeiten/Statik des Beckens, Kinderbereich, Sanitärtrakt.

Dass das schrittweise Vorgehen bei der Freizeitanlage die richtige Strategie ist, betonte einmal mehr SPD-Fraktionssprecherin Claudia Dolzer. In den vergangenen sieben Jahren habe die Stadt rund 150 000 Euro per anno in das Bad investiert, weswegen sich die Anlage „jetzt in einem sehr guten Licht zeigt“.

Das Vorgehen wurde ebenfalls von Silvia Chiarappa (FW) gelobt. Auch wenn man kommendes Jahr vor einer höheren Investition stehe, habe man doch insgesamt einen guten Fahrplan für das Bad entwickelt.

Das Thema Freibad wurde in der Bürgerfragestunde auch von Maria Chiarappa, der Vorsitzenden des Fördervereins, angeschnitten. Sie regte einen Vor-Ort-Termin an, um die Aufstellung eines Spielgeräts zu klären, dass von den Freibadfreunden für das Bad gespendet wird. Aus ihrer Sicht ist es angeraten, zwei größere Bäume auf dem Gelände zu fällen, die ohnehin jeder weiteren Planung im Weg stehen würden. Bürgermeister Rümmele sicherte zu, eine Begehung zu organisieren.