Zell im Wiesental Helfende Hände erwünscht

Zell. Zur vierten Mitgliederversammlung des Fördervereins Zeller Fasnachtshus konnte Vorsitzender Helmut Mond kürzlich Freunde und Gönner des Vereins willkommen heißen.

Rückblick

Für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr waren alle Vorstandsmitglieder sowie Beiräte stets zu den Arbeitseinsätzen anwesend (nicht zu vergessen die „Basler Maurerkollegen“). Es wurden viele Stunden eingebracht, wofür allen ein großes Dankeschön ausgesprochen wurde. Allen Spendern und Gönnern sprach Mond einen besonderen Dank aus. Die Spendenbereitschaft sei groß.

Aktuell hat der Förderverein 73 Mitglieder. Man will versuchen, mit einer Werbeaktion mindestens die 100er-Marke zu erreichen.

Kassenbericht

Der Kassenbericht von Rainer Agostini brachte die Ein- und Ausgaben zu Gehör. Matthias Agostini und Thomas Schmidt waren mit der Kassenführung bestens zufrieden.

Ausblick

In seinen weiteren Ausführungen sprach Vorsitzender Mond die nächsten wichtigen Arbeiten an. So soll das Dach des Haupthauses unbedingt erneuert und die Außenfassade einen neuen Putz und somit auch ein neues Aussehen erhalten. Im Innenbereich will man versuchen, im Lauf des Jahres die restlichen Räume fertigzustellen. Außerdem muss der Boden eines Raumes im Erdgeschoss total saniert werden. Man wünsche sich noch mehr helfende Hände, um alles bewältigen zu können, was ansteht, so Mond.

Am 27. August findet der „Hock am Fasnachtshus“ statt, bei dem der Öffentlichkeit gezeigt wird, was geleistet wurde und wofür die Spenden verwendet wurden.

Lob und Dank

An Peter Mauthe von der Fastnachtsgesellschaft Zell (FGZ) richtete Helmut Mond lobende Worte für die Zusammenarbeit und die Unterstützung.

FGZ-Präsident Peter Mauthe hatte positive Worte für die vielen Aktivitäten des Fördervereins parat. Besonders lobte er auch die Ausstellung anlässlich des Fasnachtsjubiläums in der Sparkasse, die von Peter Zluhan unter Mithilfe von Rainer Agostini durchgeführt wurde. Alle dort ausgestellten Objekte werden in Zukunft auch im Fasnachtshus zu sehen sein.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Helmut Mond, der zweite Vorsitzende Alfred Knauber, Schriftführerin Diana Agostini, Kassierer Rainer Agostini, die Beisitzer Kurt Räuber, Peter Zluhan, Herbert Roll und Rudolf Philipp sowie die Kassenprüfer Thomas Schmid und Mathias Agostini einstimmig wiedergewählt.

Auch weiterhin werden Aktionen laufen, um die Finanzen für den weiteren Umbau aufzustocken, insbesondere Wurst- und Kuchenverkäufe. Alle, die den Verein dabei mit Kuchenspenden unterstützen wollen, können sich unter Tel. 924080 (Zluhan) und Tel. 7460 (Agostini) melden. Zur Zeit läuft bei der VR-Bank ein Spendenprojekt „Neues Dach fürs Zeller Fasnachtshus“, an dem die Bevölkerung teilnehmen kann.