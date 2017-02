An närrischen Ideen und Fantasien nicht verlegen ist man im Sunneland, vor allem wenn es sich um das wichtige und spannende Thema Fasnacht dreht. So zeigten sich beim Kappenabend im „Zeller Wildgehege“ am Samstag die Akteure wieder in absoluter Top-Form.

Zell (ue). Ihre Aufgabe, das Publikum richtig in Stimmung zu bringen, wurde auch dieses Mal mit Bravour gemeistert. Wie gewohnt herrschte im „Löwen“-Saal, der kurzerhand zum Gasthof „Hirschen“ umgetauft worden war, drangvolle Enge. Richtig in Schwung bringen ließen sich die erwartungsvollen Gäste von den gelungenen Tanzdarbietungen mit Dorothea Götz und dem Sunneländer Narresome.

Doch was wäre ein gelungener Auftritt ohne den gewohnten Ratsch und Tratsch über die liebe Nachbarschaft. Diesen lieferten für jedermann verständlich die beiden aufmerksamen und neugierigen Nachbarinnen Eva Kaufmann und Sanja Wuchner. Interessante und lustige Begebenheiten aufgeschnappt hatten auch „Hirschen“-Wirtin „Wildruth“ alias Elke Hochstatter, Sunneland-Vogt „Eberhard“ (Lutz Hochstatter) und Zimmerdame „Regulasch“ (Emely Hochstatter).

Für Hochstimmung bei den Gästen sorgten an diesem Abend ebenfalls die feschen Grendel-Lerchen mit ihrer gelungenen Gesangsnummer. Richtig „hohe Tiere“ aus der Politik sowie dem internationalen Showbusiness wurden als Besucher in der Schwanenstadt von Manuela Kempf präsentiert.

Ebenfalls mit Spannung erwartete man an diesem Abend den Besuch des Zeller Fasnachts-Regenten, Hürus Dieter us de Kirchstroß. Und wie es sich nun mal gehört, bekam der Hürus dabei auch gleich einige knifflige Aufgaben vorgelegt. Zu lösen war die Frage nach der Original-Besetzung der Band „Patchwork“. Ebenso musste er dem Publikum seine Gesangskünste beweisen. Als Gastgeschenk hatte der Regent ein Filmplakat mit dem Titel „Die Könige des Löwen“ mitgebracht.

Sunneland-Vogt Lutz Hochstatter revanchierte sich dafür mit der Verleihung des Sunneländer-Ordens an den Hürus. Seinen persönlichen Huus-Orde überreichte der Regent an Sunneland-Vogt Lutz Hochstatter, Elke Hochstatter, Ex-Hürus Uli Merkle, Beate Merkle, Sabine Wuchner, Rainer Spitz, Bernd Wuchner, Anita Wuchner, Tanja Loschnat, Stefan Geiger, Lilly Geider, Irene Schreck, Armando Lippolis, Patrick Hettich, Wulf Rupprecht und Matthias Lais.

Von Präsident Peter Mauthe mit dem FGZ-Orden belohnt wurden Lutz Hochstatter, Uli Merkle, Elke Kaufmann, Tanja Loschnat, Rainer Kiefer, Sabine Wuchner und Rainer Spitz.