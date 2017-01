Zell-Atzenbach (ue). Mit einem kräftigen Paukenschlag sind am Samstag die Fasnächtler in Atzenbach in die närrische Saison 2017 gestartet. Wie gewohnt servierten die Akteure am „Bunten Abend“ ein witziges und spritziges Programm. Während draußen Frau Holle die weißen Flocken munter tanzen ließ, ging es in der Halle unter dem Motto „Legenden“ hoch her.

Dafür sorgten neben NZA-Vögtin Nicole Laile die bekannten und erprobten Stars der Atzenbacher Zunft mit ihren Auftritten. Zu Gast waren zahlreiche prominente Künstler aus der Musikszene und dem internationalen Showbusiness. Musikalisch in Schwung gebracht wurden die Besucher, darunter auch eine Abordnung der Narrenzunft Wiechs, von der Band „Zitlos“.

Gleich zu Beginn des Abends machte Hürus „Dieter us de Kirchstroß“ mit seinem Gefolge den Fasnächtlern in Atzenbach seine Aufwartung. Angeführt vom Musikverein, den Lotzis und den Beeriwiibern bewegte sich der närrische Tross mit Vögtin Nicole Laile und dem Präsidium an der Spitze in Richtung Hallenbühne, wo man dem Regenten und seinem Gefolge einen gebührenden närrischen Empfang bereitete.

Hürus Dieter, bei Jung und Alt beliebt und bekannt, besonders beim weiblichen Geschlecht, musste zunächst seine Fitness unter Beweis stellen. Dabei gaben er und sein Kanzler Thorsten Weinstein beim Ping Pong-Spiel an der grünen Platte keine schlechte Figur ab. Der Ball flog munter hin und her; „Mir sehn, du chasch es no“, lobte die Vögtin die sportlichen Fähigkeiten des Regenten. Auch beim „Ding-Dong-Tanz“ mit den Beeriwiibern gab sich Hürus Dieter auf der Bühne sichtlich locker.

Dennoch: „Strenge Regeln“ im Umgang mit dem Regenten und seinem Gefolge müssen sein, fand Kanzler Thorsten Weinstein und verkündete eine ganze Reihe von neuen Verordnungen für die kommenden närrischen Tage. Schließlich startet seit Jahren in Atzenbach nicht nur der Zeller Fasnachtsumzug, neuerdings findet in Atzenbach auch der Zeller Ölfte Ölfte statt. Dank dem neuen Spassiland samt eigenem Casino und nicht zuletzt auch wegen der gigantischen Windradtransporte durchs Dorf hat sich Atzenbach in letzter Zeit zu einem wahren Eldorado für Besucher gemausert.

Den persönlichen Huus-Orden, ein Mikro, überreichte Hürus Dieter an NZA-Vögtin Nicole Keilbach, Ortsvorsteher Bernhard Karle, Andreas Kiefer, Stefanie Waßmer, Andreas Muckenhirn, Annalena Lais, Larissa Muckenhirn, Thomas Mond, Andrea Kiefer und Wolfgang Lehmann. Mit dem FGZ-Orden belohnt wurden Atzenbachs Vögtin Nicole Laile, Fabian Ackermann, Jens Schleith, Tanja Wagner, Angelika Sprich, Bernhard Karle, Stefanie Waßmer, Larissa Muckenhirn, Annalena Lais, Thomas Mond und Andrea Kiefer.