Zell im Wiesental IHK-Gütesiegel erneut an die Morz verliehen

Zell (hf). Seit Jahren führt die Montfort-Realschule Zell mit Partnern aus der Wirtschaft, Verwaltung und weiterführenden Schulen alljährlich ihre BORS-Tage durch – dabei steht BORS für „Berufs-Orientierung in der Schule“. „Wir sehen unsere Aufgabe nicht nur in der Vermittlung allgemeiner Bildung und Wissen. Ganz wesentlich ist für uns, die jungen Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen zu helfen, den für sie passenden Beruf zu wählen und ihn dann auch ergreifen zu können“, erläuterte Schulleiter Norbert Asal am Donnerstag bei einem Pressegespräch. An den BORS-Kompakttagen nehmen in diesem Jahr 120 Schüler der neunten Klassen teil.

Bei der Berufsorientierung setzt die Schule stark auf den Einbezug „außerschulischer Kräfte“. In Kooperation mit Unternehmen aus der Finanz- und der Versicherungswirtschaft, Industrieunternehmen der Region sowie den weiterführenden Schulen werden Schülern nicht nur Betriebsbesichtigungen und Praktika ermöglicht. Darüber hinaus wird von externen Fachkräften ein Qualifizierungsprogramm in der Schule geboten. „Außerdem beziehen wir von Anfang an die Eltern in alle Aktivitäten mit ein“, berichtete Markus Renner, BORS-Beauftragte der Realschule.

Bei den jetzt zu Ende gegangenen Kompakttagen wurden den Schülern der neunten Klassen konzentrierte Einweisungen in die Bereiche Telefonbewerbung, Bewerbungsgespräch, Aufnahme-Test oder Assessment geboten. „Wir legen die Kompakttage bewusst in die letzten Tage des Schuljahrs“, erläuterte Schulleiter Asal, „denn die Entscheidung für den nächsten Schritt nach dem zehnten Schuljahr fällt in der Regel jetzt.“ Für eigene Aktivitäten der Schüler zum Beispiel während der Sommermonate ist dieses Kompakttraining sehr hilfreich.

Die Angebote mit Ausbildung, Training und Rollenspielen sollen die Schüler auf die nächsten Schritte vorbereiten, und ihnen auch ein wenig die Angst vor dem Unbekannten nehmen. „Es genügt heute für ein Bewerbungsgespräch nicht, eine Bewerbung zu schreiben und zu einem Gespräch zu gehen“, merkte ein BORS-Partner aus der Wirtschaft an, „viele Unternehmen schalten ein Assessment-Center ein, um sich ein umfassenderes Bild von dem Bewerber zu machen.“ Einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sei nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag. „Uns liegen 80 Bewerbungen vor“, berichtete Jutta Gräßlin von der Sparkasse Wiesental, „und etwa vier davon werden wir einstellen.“

Zum Schluss des Gesprächs teilte Markus Renner mit, dass die Morz wieder das Gütesiegel „BORiS“ der IHK Hochrhein-Bodensee erhalten hat. Dieses kann an Schulen verliehen werden, die besonderes Augenmerk darauf legen, ihre Schüler bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten.