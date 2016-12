Zell (ue). Ein für Notfälle speziell ausgebildetes achtköpfiges Team von Helfern vor Ort wird ab Januar in der Schwanenstadt im Einsatz sein. Die Aufgabe der eigens für besondere Notfalleinsätze bereitstehenden Helfer ist es, wie der Name schon sagt, bei schweren Unfällen sowie bei lebensbedrohlichen Situationen wie Atem- oder Herzstillstand so rasch als möglich Hilfe zu leisten, bis der Notarzt oder das Rettungsfahrzeug eintreffen.

In brenzligen Situationen kommt es auf jede Minute an. Je rascher Hilfe vor Ort eintrifft, umso größer sind die Chancen für die betroffenen Personen. Da mittlerweile Rettungseinsätze im Kreisgebiet – besonders in vielen ländlichen Regionen – wegen zunehmenden Mangels an Rettungskräften, wie Christof Thoma, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Zell berichtet, immer schwieriger werden und deshalb auch mehr Zeit erfordern, ist es umso wichtiger, gut ausgebildete Helfer vor Ort zu haben, die schnell und geübt erste Hilfe leisten, bis der Notarzt zur Stelle sein kann.

Sachkundig angeführt werden die Retter vor Ort, die sich ab Januar für Notfälle in der Schwanenstadt und auch im Zeller Bergland kümmern werden, von Catharina Thoma und Daniel Marterer. Auf ihre künftigen Einsätze vorbereitet wurden die Helfer von Sanitätsausbilder Christoph Graichen aus Lörrach. Teilgenommen haben auch etliche Mitglieder aus dem benachbarten DRK-Ortsverband Todtnau.

Die Helfer, die ihren Dienst ausschließlich ehrenamtlich verrichten, sind derzeit auf der Suche nach Sponsoren und Unterstützern. Schließlich, so berichtet Christof Thoma, „müssen wir alle benötigten Ausrüstungen, wie Rettungs-Rucksäcke, Defibrillatoren und Übungspuppen selbst finanzieren“. Größter Wunsch der Helfergruppe vor Ort ist ein eigenes Rettungsfahrzeug. Dankbar sind die Retter für die bisher schon erhaltene Unterstützung durch den Bürgerverein Zell, die Sparkasse und die VR-Bank. Demnächst, so Thomas Ankündigung, soll in Zell auch eine Haus- und Straßensammlung durchgeführt werden.

Alarmiert werden die Retter vor Ort, die an den Wochenenden rund um die Uhr in Bereitschaft sind, über die Notrufnummer 112.