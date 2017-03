„Schiibii, Schiiboo, wem soll die Schiibe goo“; begleitet von lauten Rufen wurden die glühenden Holzscheiben am Schanzentisch abgeschlagen und im hohen Bogen in den nächtlichen Himmel geschickt. Am vergangenen Wochenende waren die Feuer auf den Höhen und an den Berghängen im Zeller Bergland wieder zu sehen.

Beim so genannten Scheibenschlagen handelt es sich um einen alten Brauch, mit dem die vorausgegangene närrische Zeit endgültig verabschiedet wird. In Zell und Umgebung loderten die Feuer in Atzenbach am Gliehen, am Kapellenberg in Mambach, in Zell am Möhrberg, in Gresgen auf dem auf dem Rümmelisbühl, in Riedichen am Kreuzbühl und in Adelsberg auf dem „Köpfle“ wo dieses Bild entstand. Foto: Paul Berger