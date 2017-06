Zell im Wiesental Jugendreferentin ist nicht mehr im Dienst

Zell (pele). Der Betrieb im Zeller Jugendhaus ruht derzeit, wie dem Punkt Anfragen und Anträge der Stadträte in der Gemeinderatssitzung am Montag zu entnehmen war. Hannelore Vollmer (FW) wollte von der Verwaltung wissen, wie die Lage der Zeller Jugendarbeit bewertet wird, nachdem Jugendreferentin Janette Sowa sich aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht mehr im Einsatz befindet. Die Caritas als Vertragspartner der Stadt sei zwar „mit Hochdruck“ auf der Suche nach einer Lösung, doch bisher sei keine Alternativbesetzung der Stelle in Sicht, so Bürgermeister Rudolf Rümmele. Nicht zum Einsatz gebracht werden könne während der Vakanz auch der Schlüsseldienst durch ausgesuchte Jugendliche. Für diese Variante benötige man zwingend eine Fachkraft, die im Hintergrund ansprechbar sei.