Zell im Wiesental Jungtiere kamen später zur Welt als üblich

Zell (ue). Für die Besucher der Jungtierschau der Zeller Kaninchenzüchter gab es am Wochenende lediglich 36 Langohren zu bestaunen. Warum die Züchter der Schwanenstadt diesmal deutlich weniger Tiere als bislang präsentieren konnten, liegt schlicht am fehlenden Nachwuchs, erklärte Vorsitzender Hans-Peter Löffler die bislang einmalige Situation. Den Grund hierfür kennt der erfahrene Züchter selbst nicht. Viele Jungtiere sind in diesem Jahr einfach viel zu spät zur Welt gekommen und waren somit für die Ausstellung noch zu klein. Mit einer Krankheit oder gar einer Seuche hat das Ganze, so betonte Löffler, nichts zu tun.

Zu den 36 Langohren kamen noch zwei Hasen-Mütter in speziellen Käfigen mit insgesamt sechs putzigen Babys, die erst vor Kurzem das Licht der Welt erblickten. Für viele Besucher waren sie die Stars dieser Ausstellung; vor allem die Kinder schlossen sie rasch ins Herz.

Von den sechs Alt- und zwei Jungzüchtern wurden insgesamt acht verschiedene Rassen vorgestellt, angefangen von den Zwergwidder-Hasen, grauen Wienern, Separator bis zu putzigen Deilenaar-Kaninchen. Auf eine Bewertung durch einen Preisrichter habe man – gerade mit Blick auf das geringe Alter der Tiere – in diesem Jahr bewusst verzichtet, berichtete Hans-Peter Löffler.

Dennoch blickte der Vorsitzende der Zeller Züchtergemeinschaft optimistisch in die Zukunft. Als nächstes hat man die Pokalschau im Herbst im Auge. Ein weiteres Ziel der Zeller Züchter ist die Teilnahme an der Kreisschau in Weil am Rhein. Und wenn die eigenen züchterischen Erfolge bis dahin erfolgreich sind und die Ergebnisse stimmen, wollen einige Züchter aus der Schwanenstadt mit ihren speziell ausgewählten Tieren nächstes Jahr zur Bundesschau nach Leipzig fahren.

Nicht unerwähnt blieb, dass man in diesem Jahr an dem an der Wiese gelegenen Hasenheim weitere bauliche Veränderungen vorgenommen hat. Das Dach über dem Ausstellungsplatz, das in der Vergangenheit vor allem bei Starkregen immer wieder zu Problemen geführt hat, wurde inzwischen total erneuert.