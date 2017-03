Zell im Wiesental Käufer fürs Pfarrheim gesucht

Von Peter Schwendele

Die katholische Kirchengemeinde Zell-Atzenbach-Häg sucht einen Käufer für das Pfarrheim in Zell. Gleichzeitig soll das alte Pfarrhaus saniert und verstärkt nutzbar gemacht werden. Dies sind Eckpunkte eines Gebäudekonzepts, dass den Gemeindemitgliedern am Sonntag im Rahmen einer Gemeindeversammlung vorgestellt wurde.

Zell. Hintergrund des Geschehens ist die zu Jahresbeginn 2015 erfolgte Zusammenfassung der Pfarreien Zell, Atzenbach und Häg-Ehrsberg zu einer Kirchengemeinde, in deren Zuge auch ein Gesamtgebäudemanagement erforderlich wird. Der Pfarrgemeinderat gründete in der Folge einen Immobilienausschuss, der sich mit den insgesamt zwölf Gebäuden der Kirchengemeinde befasste und ein Zukunftskonzept entwickelte.

„In Zell steht ganz konkret die Sanierung des Pfarrhauses an, die Diözese fordert aber die Entwicklung eines Gesamtkonzepts, bevor größere Maßnahmen in Angriff genommen werden dürfen“, erläutert Peter Bährle, Pfarrgemeinderat und Leiter des Immobilienausschusses. Die Zeller Kirchengemeinde sei die erste in der ganzen Erzdiözese Freiburg, die ein solches Konzept vorgelegt hat.

Dieses rund 60 Seiten umfassende Konzept sei der Diözese am 22. Februar vorgelegt und von dieser am 22. März genehmigt worden. Am Sonntag wurde es erstmals rund 40 Interessierten nach dem Gottesdienst präsentiert.

Wichtigstes Ergebnis der Gebäudeuntersuchungen: „In der Pfarrei Zell ist ein wirtschaftlicher Betrieb ohne umfassende Veränderungen nicht darstellbar.“ Geplant ist deshalb, das Zeller Pfarrheim, dessen Erdgeschoss derzeit vermietet ist (an das IKS) und in dessen Saal in den letzten Jahren vermehrt außerkirchliche Veranstaltungen stattfanden, zu verkaufen. Man habe festgestellt, dass der große Saal nur noch in geringem Umfang für kirchliche Aktivitäten genutzt wird, so Bährle. Das Wann und Wie des Verkaufs sei noch offen, auch konkrete Interessenten gebe es noch nicht, man werde jedoch darauf achten, dass das Gebäude eine „verträgliche Nutzung“ erhalte.

Ein weiteres Objekt, dass veräußert werden soll, ist die St. Bernhardshütte auf dem Blauen. Auch hier macht Peter Bährle wirtschaftliche Gründe geltend. Außerdem habe man bei diesem Gebäude ebenfalls festgestellt, dass kaum noch eine kirchliche Nutzung stattfindet. Während in der Pfarrei Atzenbach keine Veränderung im Gebäudebestand anvisiert ist, will man sich in Häg-Ehrsberg mittelfristig ebenfalls vom Pfarrheim trennen. Dieses ist derzeit privat vermietet; ein neues Mietverhältnis soll in der Zukunft nicht mehr angestrebt werden.

Integraler Bestandteil des Gebäudekonzepts ist weiterhin die Sanierung des in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche liegenden alten Pfarrhauses in Zell. Der größte Teil dieses Gebäudes sei derzeit ungenutzt, was sich ändern soll. „Wir wollen das Pfarrhaus mit Leben erfüllen“, sagt Bährle. Die Sanierung soll 2018 beginnen und 2023 abgeschlossen sein.

Unter anderem sollen eine Wohnung für den Pfarrer sowie Büroräume geschaffen werden. „Es wird in Zell eine zentrale Schaltstelle und Anlaufstation für die gesamte Seelsorgeeinheit und für die katholische Kirchengemeinde geschaffen“, heißt es in dem Konzept. Angestrebt wird in diesem Zuge auch eine Neugestaltung des Pfarrhofs.