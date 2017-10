Zell im Wiesental Kandidat Palme legt seinen Werdegang dar

Den Besuchern der Bewerbervorstellung am Montag in der Stadthalle gab Bürgermeisterkandidat Peter Palme auch einen Abriss über seinen Werdegang.

Zell (pele). Der 1963 geborene Bewerber verbrachte die ersten zehn Jahre seines Lebens im Zeller Ortsteil Schwarznau, bevor er mit seinen Eltern nach Gresgen zog. Er besuchte die Grundschule in Zell und verbrachte seine weitere Schulzeit auf den Gymnasien in Schopfheim und Schönau, wo er 1983 das Abitur ablegte.

An der Universität Stuttgart absolvierte Palme ein Grundstudium im Bereich Bauingenieurwesen und sattelte danach auf Technische BWL um. Sein Studium schloss der Kandidat mit dem Technischen Diplom-Kaufmann ab. In Palmes Diplomarbeit ging es um die zentrale Wärmeversorgung der Stadt Stuttgart.

Fast zwanzig Jahre war der Kandidat bei der im Raum Stuttgart ansässigen Firma Vereinigter Baubeschlagshandel (VBH) tätig, dem mit rund 2500 Mitarbeitern weltweit größten Handelsunternehmen für Beschläge der Fenster- und Türenindustrie. Peter Palme legte dar, dass er als Prokurist einer der fünf weltweit verantwortlichen Regionenleiter war. Zuletzt war er für die Steuerung von etwa hundert Außendienstmitarbeitern im Unternehmen VBH zuständig.

Unter anderem könne er aber auch auf nahezu zehn Jahre berufliche Erfahrung im europäischen Ausland zurückgreifen. Die Region Südosteuropa hat Palme für VBH aufgebaut und geleitet. „Diese Zeit im Ausland hat mich besonders geprägt“, sagte der Bewerber.

Peter Palme lebt seit Kurzem mit seiner Lebensgefährtin Vera Noy, mit der er seit 29 Jahre verbunden ist, wieder im Zeller Bergdorf Gresgen, wo er in den letzten Jahrzehnten auch fast jedes Wochenende verbrachte. Palme ist katholisch und tritt als parteiloser Kandidat an, der allerdings die Unterstützung sowohl der SPD als auch der CDU in der Schwanenstadt genießt.