Von Peter Schwendele

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2017 in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Wichtigste Maßnahmen sind die Schaffung einer Kinderkrippe für die U 3-Betreuung sowie die Weiterentwicklung des Bahnhofsumfelds mit dem Anlegen eines Park & Ride-Platzes.

Zell. Die Steuern und Gebühren für die Bürger bleiben 2017 weitestgehend stabil. Lediglich die Hundesteuer wird aufgestockt. Der Verwaltungshaushalt hat eine Größenordnung von knapp 16,5 Millionen Euro. Erwirtschaftet werden kann eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 360 000 Euro. Der Vermögenshaushalt umfasst knapp 3,5 Millionen Euro. Um diesen ausgleichen zu können, ist eine Rücklagenentnahme von 870 000 Euro notwendig.

Größter Posten im Vermögenshaushalt ist die Kleinkindbetreuung. Mit dieser Thematik beschäftigte sich der Gemeinderat am Montag auch gesondert. Die Verwaltung war in der Dezembersitzung beauftragt worden, eine Planung für eine Kinderkrippe zu entwickeln, und eine solche legte Stadtbaumeister Peter Schneider nun auch den Räten vor. Entstehen soll ein Gebäude für zunächst zehn Plätze auf dem Areal des städtischen Kindergartens in Zell. Die Planung wurde von allen Fraktionen begrüßt.

Der im Haushalt verankerte Ansatz für die Kleinkindbetreuung in Höhe von rund 1,4 Millionen wurde aktuell nochmals unterteilt. Für die Realisierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 680 000 Euro vorgesehen. Die Idealvorstellung sei, weitere Plätze für die U 3-Betreuung in der Nachbarschaft des Kindergartens zu akquirieren, sagte Bürgermeister Rudolf Rümmele. Falls sich abzeichnen sollte, dass man darüber hinaus weitere U 3-Plätze benötigt, soll die nächste größere Gruppe in Atzenbach realisiert werden. In Zell dagegen soll weiterer Bedarf für die Ü 3-Betreuung eingeplant werden. Man werde sich im Lauf des Jahres weitere Gedanken machen, sicherte der Rathauschef zu.

Für die Errichtung der Kinderkrippe wird ebenso ein Ausgleichsstockantrag gestellt wie für die Maßnahme „Neubau Feuerwehrgarage Atzenbach“, die mit 350 000 Euro veranschlagt ist. Im Vermögenshaushalt finden sich auch weitere Investitionen für die Feuerwehren, etwa in Gresgen und Riedichen.

Zweitgrößter Posten im Vermögenshaushalt ist die Park & Ride-Anlage beim Bahnhof, deren Realisierung mit 680 000 Euro veranschlagt ist. Auch mit dieser Maßnahme beschäftigte sich das Ratsgremium am Montagabend nochmals separat und fasste den Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Ausschreibungen. Noch offen ist allerdings die Zuschussbewilligung. Mit einer Entscheidung wird kommenden Monat gerechnet. Der Gemeinderat einigte sich in der Sitzung auch auf einen Belag.

Weitere größere Posten im Vermögenshaushalt: Erschließung Hintere Obermatt 220 000 Euro, Sanierung Zufahrt zum Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg 115 000 Euro, Planungskosten Neue Realschule 170 000 Euro, Schulhofgestaltung für die Ganztagsgrundschule 70 000 Euro.