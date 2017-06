Zell im Wiesental „Klettern“ am Hang

Zell. Nach der Tour ist vor der Tour – und so ging es bei den Bikern, die am Sonntag unterwegs waren, schnell wieder um die nächste Tour beim Zeller Städtlifest: „Wo geht’s lang, wie sind die Höhenmeter und was wird uns wohl für ein Wetter bevorstehen?“

Das Wetter jedenfalls war am vergangenen Sonntag beim Start am Atzenbacher Dorfhock hervorragend. Wieder einmal bewährte sich die frühe Startzeit um 9 Uhr, denn sehr schnell wurde es richtig heiß und jeder der wiederum rund 30 Radler freute sich am höchsten Punkt der Tour Nr. 6, an der Möhrenstraße/am Freigraben, auf einen Becher Wasser und etwas Obst.

Und stets stöhnen dann diejenigen, die nicht so gerne „klettern“, darüber, dass es bei den Zeller Touren immer sehr bald steil bergauf geht. Doch das ist das Los von Zell – beidseits der Wiese ein geradezu ideales Gelände für Mountainbikefahrer.

Stets geht es bei den Zeller Touren nicht um eine hohe Geschwindigkeit, sondern um das gemeinsame Genießen der wundervollen Landschaft. Selbst beim ersten nennenswerten Anstieg im Erzenbach – hoch zum „Bürgermeister-Otto-Maier-Weg“ – war Smalltalk angesagt, was darauf hindeutete, dass die Fahrer doch bereits mit guter Kondition unterwegs sind. Der Austausch bezüglicher neuer Technik „am Bike“, die Freude darüber, dass stets auch Auswärtige zu den Zeller Berglandtouren kommen, und neben dem Klettern eben auch die herausfordernde Abfahrt – das alles macht jede der schon traditionellen Runden stets zu einem Erlebnis.