Zell im Wiesental „Können es nicht allen recht machen“

Die prekäre Parkplatzsituation erregt in Zell weiterhin die Gemüter, wie in der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich wurde. Zwei Zuhörer machten in der Bürgerfragestunde ihrem Herzen Luft.

Zell. Ein Bürger sprach von „Abzocke“ durch die Stadtverwaltung, da in letzter Zeit massiv Knöllchen verteilt würden, „oft schon vor acht Uhr morgens, bevor also die ganzen Geschäfte in der Innenstadt aufmachen“. Der Mann bemängelte, dass Mitarbeiter der Stadt und der Sparkasse mit ihren Autos zentral gelegene Parkplätze belegen würden. Würden diese aus der Innenstadt entfernt, gebe es wieder mehr Parkraum für andere Nutzer, die nun zum Teil erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssten, wenn sie ihr Auto abstellen wollen.

Eine weitere Bürgerin stieß ins selbe Horn. Durch die Kündigung von bei der Stadt angemieteten Parkplätzen sei sie, ebenso wie viele andere Anwohner, schwer in die Bredouille geraten. Man finde kaum Parkplätze, müsse mehrmals im Kreis fahren – und all diese Probleme würden im Winter aufgrund des Schneeaufkommens noch viel stärker durchschlagen.

Bürgermeister Rudolf Rümmele verwies darauf, dass die derzeitigen Probleme nicht durch die Stadt entstanden seien, sondern durch die neuen, begrenzten Parkregelungen der Einkaufsmärkte an der Wiese. Es handle sich um ein „sehr schwieriges Thema“, und „wir versuchen momentan, viele Interessen unter einen Hut zu bringen“. Eines sei aber klar, so der Bürgermeister: „Wir können es nicht allen recht machen.“

Gleichwohl sei eine Arbeitsgruppe aktiv, man sei in Gesprächen mit Aldi und Edeka und man plane, „im stadtnähesten Bereich“ zwanzig Parkplätze zu schaffen. Der Rathauschef appellierte aber auch an die Bürger, in ihrem Privatbereich zu prüfen, ob dort noch Parkmöglichkeiten geschaffen werden können.

Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob bei den Parkplätzen bei den Einkaufsmärkten irgendwann eine zweite Parkebene Sinn mache, so Rümmele. Zu bedenken sei, dass hier eine siebenstellige Summe investiert werden müsste. „Wer zahlt`s?“, fragte der Bürgermeister. Wenn man Geld in die Hand nehme, um Parkraum zu schaffen, führe kein Weg daran vorbei, diesen hinterher auch ordentlich zu bewirtschaften.

Ebenfalls in Sachen Parkplätze wunderte sich Andrea Friedrich (FW) darüber, dass die anvisierten Park & Ride-Plätze beim Bahnhof gebührenpflichtig werden sollen. Dies sei so nie im Ratsgremium diskutiert werden. „Es entsteht wieder mehr Bürokratie und Pendler werden eventuell Richtung Hausen gedrängt“, kritisierte Friedrich.

Es handle sich hierbei lediglich um einen Vorschlag der Verwaltung, entgegnete Bürgermeister Rümmele, da es sinnvoll sein könnte, die Nutzung des Platzes über Gebühren zu lenken. Die Gemeinderatsfraktionen sollen sich nun in den nächsten Wochen Gedanken darüber machen, ob eine Gebührenregelung an dieser Stelle Sinn macht oder nicht.