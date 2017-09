Zell im Wiesental Kompromisse finden

Zell-Gresgen (pele). Die beiden Unternehmen Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und Enercon haben in jüngster Zeit gemeinsam den Windpark auf dem Rohrenkopf (Gemarkung Schopfheim-Gersbach) erstellt. Ein ähnliches Projekt soll nun auf dem Zeller Blauen realisiert werden, wie Tobias Tusch und Heiko Rüppel am Mittwoch in Gresgen in der Gemeinderatssitzung der Ratsgremien von Zell und dem Kleinen Wiesental darlegten.

Die beiden Experten verwiesen auf die im Jahr 2015 bei der UN-Klimakonferenz in Paris weltweit vereinbarten Klimaschutzziele. In Deutschland sei die Notwendigkeit der Energiewende mittlerweile Konsens; so sollen 2022 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Gleichwohl gebe es enorme Probleme, die Zielsetzungen zu erfüllen.

Um die Herausforderungen stemmen zu können, sei die weitere Ausgestaltung eines sinnvollen Energiemixes unverzichtbar, so Tusch und Rüppel. Und hierbei sei die Windenergie „als kostengünstigste erneuerbare Energieform mit dem geringsten Flächenverbrauch“ unverzichtbar.

Völlig klar sei dabei, dass es sich beim Anlegen eines Windparks um einen Eingriff in die Natur handle, sagte Rüppel. Insofern gehe es darum, Kompromisse zu finden. „Die Frage ist: Was wollen wir akzeptieren und was nicht“, so der Enercon-Projektentwickler. Zentrale Punkte seien dabei die Anzahl der Anlagen und deren Platzierung (Abstände zur Wohnbebauung); darüber müsse frühzeitig und ausgiebig diskutiert werden.

Die beiden Bürgermeister Gerd Schönbett (Kleines Wiesental) und Rudolf Rümmele (Zell) warben für eine positive Betrachtung des Vorhabens. „Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagte Rümmele, und Schönbett ergänzte: „Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir alle Optionen nutzen.“