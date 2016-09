Nach vielen Jahren als Lehrer an der Montfort-Realschule Zell übernimmt Norbert Asal aus Wieden nun die Schulleitung. Saskia Scherer sprach mit ihm über die Hintergründe. Herr Asal, bestand Ihr Wunsch, Schulleiter zu werden, schon länger" Eigentlich nicht. Ich war bereits als Beratungslehrer, Präventionsbeauftragter und auch im Bereich Schulentwicklung tätig. Dabei habe ich eng mit meinem Vorgänger Rolf Leuger und Konrektor Hermann Lederer zusammengearbeitet und dachte mir dann, warum soll ich die Verantwortung nicht übernehmen" Ich will die Dinge, die bereits angestoßen wurden, weiterführen. Worin bestehen Ihre neuen Aufgaben" Neu ist beispielsweise der Bereich Organisation. Ich erfahre aber gute Unterstützung durch meine Kollegen. Außerdem gilt es, den neuen Bildungsplan umzusetzen. Es braucht Rahmenbedingungen, damit sich die Kinder wohlfühlen und Lernen überhaupt erst gelingen kann. Es ist ein individueller Blick nötig, um gezielte Fördermaßnahmen einsetzen zu können. Dafür führen wir unter anderem Einzelgespräche. Auch unsere Kooperationen mit Betrieben und weiterführenden Schulen, worin wir schon stark sind, will ich weiterführen. Sehen Sie da auch Herausforderungen auf sich zukommen" Mit Sicherheit. Zum einen bewegt uns der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung und der Hauptschule in Zell. An der Montfort-Realschule werden Haupt- und Realschulabschluss möglich sein. Es geht um zieldifferente Begleitung und darum, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Welches Kind kann sich in welchem Bereich am besten weiterentwickeln" Da braucht es kreative Lösungen. Aber wir sind da mit einem tollen Team gut aufgestellt. Was zeichnet die Montfort-Realschule in Ihren Augen aus" Wir haben tolle Schüler, das sieht man auch an den Leistungen – nicht nur an den Abschlüssen, sondern auch im kulturellen oder sportlichen Bereich. Das liegt aber auch an der Raumschaft und den starken Vereinen im Hintergrund. Wir stehen in engem Kontakt mit der Grundschule und den Betrieben. Die Schule soll nicht isoliert sein, uns interessiert auch, was vorher war und hinterher kommt. Dieser umfassende Blick ist wichtig. Wie sehr hat sich Schule in den vergangenen Jahren verändert" Ich denke, früher gab es klarere Definitionen. Wir pflegen enge Zusammenarbeit mit den Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen – das ist mir wichtig. Wir stehen quasi zwischen diesen Schulformen. Ich finde es sinnvoll, gemeinsam Lösungen zu suchen. Nicht jede Schulart ist für jedes Kind die Beste. Da gilt es, gute Wege zu finden. Was sollte die Schule ihren Schülern heutzutage mit auf den Weg geben" Natürlich geht es um Werteerziehung und Wissenvermittlung – das ist die Grundlage von jedem schulischen Tun. Aber „Wissen“ ist heute schnelllebiger. Wir wollen unsere Jugendlichen in den verschiedensten Bereichen fit machen und dafür sorgen, dass sie gesellschaftlich bestehen können. Dabei ist die Schule aber nur ein Mosaikstein von vielen. Wann wussten Sie, dass Sie Lehrer werden wollen" Zunächst habe ich eine Lehre als Schreiner gemacht und wollte Bauingenieurwesen studieren. Lehrer werden war aber auch eine Option. Ich stand vor einer spannenden Entscheidung. Den Ausschlag gab schließlich, dass ich in der Zeit kurz vor meinem Abitur in der Jugendarbeit im Musikverein und in der Kirche tätig war. Das war eine tolle Erfahrung und ich konnte das professionell ausbauen. Gingen Sie als Kind gerne zur Schule" Ja, ich hatte tolle Lehrer und tolle Klassen. Die Klassenführung ist wichtig, denn dann kann man auch gut lernen. Das sehe ich auch heute noch so – neben dem Fachlichen gilt es, an der Gemeinschaft zu arbeiten.