Nachrichten-Ticker

00:51 Zwei Männer stürzen bei Kletteraktion am Kolosseum ab

Rom - Zwei Männer sind bei einer nächtlichen Kletteraktion am Kolosseum in Rom abgestürzt. Die beiden - vermutlich Touristen - wollten sich über ein Tor Zutritt zu dem Kulturdenkmal verschaffen, stürzten aber in der Nacht zum Montag aus vier Metern Höhe ab. Ein Mann brach sich dabei das Becken. Gegen ihn und seinen Begleiter wurde Anzeige erstattet. Später wurden an dem beliebten Denkmal Schmierereien entdeckt, unter anderem hatten Unbekannte "Morte" (Tod) an eine Säule am Eingangsbereich geschrieben.

00:07 Verfassungsgericht verkündet Urteil im NPD-Verbotsverfahren

Karlsruhe - Heute entscheidet sich, ob die NPD weiter in der deutschen Parteienlandschaft geduldet wird. Dann verkündet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil in dem Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Partei. Ein Verbot setzt voraus, dass die Richter die NPD als verfassungswidrig einstufen. Zuletzt hatte die Partei an Bedeutung eingebüßt, sie sitzt derzeit in keinem Landtag mehr. Deshalb gibt es Bedenken, die NPD könnte politisch zu unbedeutend sein, um eine derart scharfe Maßnahme zu rechtfertigen.

00:02 Zehn Menschen in mexikanischer Unruheprovinz getötet

Chilpancingo - Im Südwesten von Mexiko haben Unbekannte zehn Menschen getötet. In Chilpancingo im Bundesstaat Guerrero entdeckten die Sicherheitskräfte sechs verstümmelte Leichen in einem Geländewagen. An einer Landstraße in der Unruheprovinz wurden zwei Tote mit Schussverletzungen gefunden. In einem Haus in der Ortschaft Chilapa entdeckte die Polizei zwei weitere Leichen mit Folterspuren. Die Morde stünden vermutlich im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen rivalisierenden Banden, sagte ein Sprecher der örtlichen Sicherheitsbehörden.

23:14 Berichte: Angreifer auf Club in Istanbul gefasst

Istanbul - Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge den Angreifer auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht gefasst. Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker mit 39 Toten sei der "Terrorist" in Istanbul festgenommen worden. Die Terrormiliz IS hatte den Angriff für sich reklamiert. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, der Angreifer sei im Stadtviertel Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden. Die türkische Regierung hatte zuvor angegeben, die Identität des Mannes sei ermittelt worden. Sie hatte diese aber nicht öffentlich gemacht.

23:01 Franzosen sollen wegen Kältewelle Stromverbrauch senken

Paris - Frankreich wappnet sich wegen der Kältewelle in dieser Woche gegen eine womöglich angespannte Lage bei der Stromversorgung. Stromkonzern EDF, Netzbetreiber und Umweltministerium forderten die Verbraucher auf, sparsam mit Energie umzugehen und etwa Waschmaschinen lieber außerhalb der stärksten Verbrauchszeiten laufen zu lassen. Der französische Wetterdienst erwartet, dass in großen Teilen des Landes von Dienstag an den ganzen Tag Frost herrscht. Die Kältewelle soll bis Ende der Woche dauern.