Zell im Wiesental Mahnmal des Friedens

Zell-Mambach (ue). In großer Zahl pilgerten am Sonntag Gläubige hinauf zur Wallfahrtskapelle Maria Frieden, um dort unter freiem Himmel am Patroziniums-Gottesdienst teilzunehmen.

Musikalisch umrahmt wurde die kirchliche Feier von der Feuerwehrmusik Mambach und den Sängern des Männerchors Pfaffenberg. In seiner Festpredigt erinnerte Pfarrer Frank Malzacher an den Bau der Kapelle vor 70 Jahren. Unmittelbar nach Kriegsende regte der damalige Pfarrer von Atzenbach, Eugen Thoma, den Bau der kleinen Kapelle hoch über Mambach an. Sie soll den Menschen ein Mahnmal des Friedens sein.

Selbst die Schulkinder aus Atzenbach und Mambach beteiligten sich damals am Bau, indem sie zu Fuß Steine den Berg hinaufschleppten, da Autos zu dieser Zeit bekanntlich Mangelware beziehungsweise überhaupt nicht verfügbar waren.