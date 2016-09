Zell/Berlin. Bei der zehnten Berlin Firefighter Combat Challenge auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof traten am vergangenen Wochenende 236 Feuerwehrleute gegeneinander an. Unter ihnen auch Peter Seider aus Zell, der in der Gesamtwertung auf Platz 176 kam. In seiner Altersklasse belegte er den 57. Platz.

Noch erfolgreicher war Seider mit seinen Kollegen vom Team Südbaden: Im Staffelwettbewerb, an dem insgesamt 47 Mannschaften teilnahmen, belegten die Südbadender den 15. Platz, qualifizierten sich somit für die Endrunde und schafften es bis ins Achtelfinale.

Bei dem Wettbewerb, der ursprünglich ein Einstellungstest der amerikanischen Feuerwehmänner war, gilt es, einen Parcours mit verschiedenen Aufgaben in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.

Dabei müssen die Teilnehmer unter anderem 19 Kilogramm schwere Schlauchpakete tragen, ihr Können mit dem Hammer unter Beweis stellen, ein brennendes Ziel löschen und eine Puppe aus der Gefahrenzone ziehen. Natürlich in voller Montur.

Beim Staffelwettbewerb übernimmt jedes Teammitglied eine dieser Stationen. „Dadurch ist man natürlich entsprechend schneller“, sagt Seider. Der Teamwettbewerb komme den realen Einsatzbedingungen zudem am nächsten. „Im realen Einsatz sind wir selten Einzelkämpfer“, so der Zeller Feuerwehrmann.

Gemeinsam mit Thomas Philipp, der ebenfalls bei der Feuerwehr Zell aktiv ist, hatte Peter Seider zuvor die Europameisterschaft in Straßburg bestritten. Philipp und Seider schafften es auch bei diesem Kräftemessen, sich im Teamwettbewerb für die Endrunde zu qualifizieren.

Auch im kommenden Jahr möchte Seider wieder an den Wettkämpfen teilnehmen und seine persönliche Bestzeit unterbieten. Sowohl bei den Wettkämpfen in Straßburg als auch in Berlin ist ihm das in diesem Jahr gelungen.